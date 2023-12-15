التموين: استقرار أسعار الذهب مرتبط بهذه الشروط.. اعرفها

قال الدكتور ناجي فرج مستشار وزير التموين لشئون صناعة الذهب والمجوهرات إن استقرار أسعار الذهب مرتبط بشكل كبير باستقرار الاضطرابات الجيوسياسية في المنطقة مثل الحرب على غزة وعالميا مثل الحربينلروسية الأوكرانية.. موضحا أن استمرار التوترات الجيوسياسية والحروب واضطراب الأوضاع يدفع المستثمرين إلى الملاذ الآمن وهو الذهب.

أضاف مستشار وزير التموين لشئون صناعة الذهب أن بيانات الاقتصاد الأمريكي الأخيرة وتصريحات الفيدرالي الأمريكي بعد قرار تثبيت الفائدة دفع الذهب عالميا نحو الارتفاع بشكل كبير خلال ساعات بعد قرارات الفيدرالي وهو ما انعكس على سعر الذهب في مصر أيضا.

وأوضح أن الذهب ارتفع محليا ليتخطى مستويات 2800 جنيه بالنسبة لعيار 21 وهو مستوى قمة جديدة سجلها سعر الذهب في مصر متوقعات تحركات جديدة في سعر الذهب عالميا خلال عام 2024 إذا ما توقفت الحروب واستقرت الأوضاع الجيوسياسية.

لفت مستشار وزير التموين لشئون صناعة الذهب إلى تخطي سعر الاونصة مستوى 2100 دولار ثم تراجع دون هذا المستوى متوقعا عودة استهداف هذا المستوى وتخطيه.

شهد الذهب ارتفاعا بشكل طفيف خلال تداولات اليوم الجمعة في ختام تداولات هذا الأسبوع بعد ارتفاع كبير في أسعار الذهب منذ مطلع الأسبوع الجاري على حساب تراجع حاد في مستويات الدولار الأمريكي بعد تغير السياسة النقدية للبنك الفيدرالي الأمريكي.

تتداول أسعار الذهب الفوري وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون عند المستوى 2042 دولار للأونصة مسجلا ارتفاع بنسبة 0.2%، وذلك بعد أن ارتفع يوم أمس بنسبة 0.4% مسجلاً أعلى مستوى هذا الأسبوع عند 2047 دولار للأونصة ومنذ بداية الأسبوع ارتفع سعر الذهب بنسبة 1.8% مرتفعاً من أدنى مستوى في 3 أسابيع سجله عند 1973 دولار للأونصة ليربح الذهب 67 دولار حتى الآن.

وكشف تحليل جولد بيليون أن الارتفاع الكبير في مستويات الذهب يأتي بدعم من انهيار مستويات الدولار وعوائد السندات الحكومية الأمريكية، وذلك بعد اجتماع البنك الفيدرالي الأمريكي الذي شهد انتهاء دورة رفع أسعار الفائدة ليتوقع تخفيض الفائدة العام القادم بمقدار 75 نقطة أساس.

و ساعد هذا على انتعاش أسعار الذهب مع تراجع تكلفة الفرصة البديلة للمعدن النفيس الذي لا يقدم عائد لحائزيه مقارنة مع السندات الأمريكية التي تقدم عائد يرتفع بارتفاع أسعار الفائدة.

ارتفع مؤشر الدولار اليوم بشكل طفيف بنسبة 0.1% وذلك بعد أن انخفض منذ بداية الأسبوع بنسبة 1.8% مسجلا أدنى مستوى منذ 4 أشهر، بينما انخفض العائد على السندات الحكومية الأمريكية لأجل 10 سنوات بنسبة 7.5% مسجلاً أدنى مستوى منذ 5 أشهر تقريباً عند 3.887%.

تحولت سياسة البنك الفيدرالي الأمريكي إلى التسهيل بشكل كبير بعد تمسكه بالتشديد النقدي الحاد منذ مارس 2024، وبعد اجتماعه هذا الأسبوع أعطى الضوء الأخضر للأسواق بشكل عملي للغاية لتسعير دورة تخفيض قادمة في أسعار الفائدة، والمتوقع أن تستجيب الأسواق لهذه الدورة كونها توافق توقعاتها.

توقعات الأسواق لمستقبل أسعار الفائدة الأمريكية يشير إلى احتمال الآن بنسبة 67.1% بخفض الفائدة 25 نقطة أساس خلال اجتماع البنك في مارس 2024، وقد ارتفع هذا الاحتمال بعد أن كان بنسبة 40% قبل اجتماع البنك الفيدرالي.

من جهة أخرى توقعت مؤسسة جولدمان ساكس أن يقوم البنك الفيدرالي بخفض الفائدة بمقدار 75 نقطة خلال عام 2024 على ثلاث اجتماعات متتالية تبدأ من مارس القادم.

أما عن البيانات الاقتصادية التي صدرت يوم أمس عن الاقتصاد الأمريكي فقد أظهر مؤشر اعانات البطالة الأمريكية تراجع إلى 202 ألف من القراءة السابقة 221 ألف، بينما ارتفع مؤشر مبيعات التجزئة في نوفمبر بنسبة 0.3% مقارنة مع انخفاض سابق بنسبة 0.2%.

تحسن البيانات الأمريكية يوم أمس لم يوقف انخفاض مستويات الدولار الأمريكي ولكنه عمل على الحد من هذه الخسائر، لينعكس هذا سريعا على أسعار الذهب الذي قلص مكاسبه ليغلق تحت المستوى 2040 دولار للأونصة قبل أن يبدأ اليوم في اختراق هذا المستوى.

قد يشهد الذهب المزيد من التغيرات السعرية خلال جلسة اليوم مع آخر تداولات الأسبوع خاصة مع صدور بيانات عن القطاع الصناعي الأمريكي، حيث يصدر اليوم مؤشر امباير الصناعي مع توقعات بتسجيل تقلص في النمو إلى 2.0 من القراءة السابقة بقيمة 9.1.

الأسابيع القادمة قد تشهد تراجع في أحجام التداول في الأسواق العالمية بسبب موسم العطلات، الأمر الذي قد يصعب الأمر على أسعار الذهب لاختراق مستويات هامة أو تسجيل مستويات قياسية.

بشكل عام منحنى العائد على السندات الحكومية الأمريكية يظهر انخفاض غير معتاد الأمر الذي يدل على تراجع العائد على السندات طويلة الأجل مثل استحقاق 10 سنوات و20 سنة و30 سنة، مقارنة مع ارتفاع العائد على السندات ذات الاستحقاق القريب مثل 1 شهر وحتى عامين، ومثل هذا التشوه في منحنى العائد يعتبر دليل واضح على عدم ثقة المستثمرين في مستقبل الاقتصاد الأمريكي على المدى المتوسط والبعيد وتفضيلهم الاستثمارات قصيرة المدى مما يوفر لهم سرعة الهروب من السندات والتوجه لاستثمار آمن آخر وفي هذه الحالة سيفتح الذهب أبوابه لاستقبال الاستثمارات الهاربة من أسواق السندات الحكومية.

وتعد البيانات الأخيرة عن الاقتصاد الأمريكي وقوة قطاع العمالة يدل أن الاقتصاد الأمريكي سيشهد سيناريو الهبوط الناعم، بمعنى تراجع معدلات النمو بشكل تدريجي دون سقوط الاقتصاد في الركود الحاد، وبالرغم من كون هذا لن يكون في صالح الذهب الذي يتزايد الطلب عليه في أوقات الركود، ولكن حقيقة خفض الفائدة وخروج الاستثمارات من القطاع البنكي الأمريكي وسوق السندات سيدعم الذهب بشكل كبير.

أسعار الذهب في مصر

تستمر أسعار الذهب المحلي في الارتفاع وتسجيل مستويات تاريخية وذلك في ظل ارتفاع تدريجي في سعر صرف الدولار في السوق الموازي ليقترب من مستوياته القياسية السابقة بالإضافة إلى موجة الصعود الأخيرة في سعر الأونصة العالمية.

افتتح الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً تداولات اليوم الجمعة عند المستوى التاريخي 2880 جنيه للجرام، قبل أن يتراجع السعر إلى 2875 جنيه للجرام ويتداول وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون عند المستوى 2880 جنيه للجرام.

من جهة أخرى ارتفع سعر الذهب خلال جلسة الأمس بمقدار 35 جنيه ليغلق عند المستوى 2880 جنيه للجرام بعد أن افتتح جلسة اليوم عند المستوى 2845 جنيه للجرام.

سعر صرف الدولار في السوق الموازي ارتفع بشكل تدريجي ليتقرب من أعلى مستوياته القياسية، وهو الأمر الذي دعم ارتفاع سعر الذهب المحلي الذي يتم تسعيره بدولار السوق الموازي.