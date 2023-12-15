طرح الأرز بمنافذ المجمعات الاستهلاكية بـ20 جنيها

تطرح وزارة التموين والتجارة الداخلية كافة المنتجات والسلع الغذائية بمنافذ المجمعات الاستهلاكية بأسعار مخفضة كما يتم طرح اللبن المعبأ بسعر 29 جنيها للتر وسعر 15.5 جنيه للعبوة 500 جرام إضافة إلى طرح السلع الأساسية ضمن مبادرة تخفيض الأسعار.



وأعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، عن عدد السلع الغذائية ضمن مبادرة مجلس الوزراء لخفض الأسعار وتصل إلى 48 صنفاّ لسبع مجموعات سلعية ، وذلك بنسبة تخفيضات تتراوح ما بين 15% - 25% لمدة 6 أشهر وذلك لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطن .

وأوضحت الوزارة، في بيان لها قائمة أسعار السلع، حيث شملت الأسعار قبل وبعد التخفيض علي النحو التالي:

خفض أسعار 48 سلعة في المجمعات الاستهلاكية

1 _سكر ابيض 1 كيلو سعر المستهلك بعد التخفيض 27 جنيها مقابل سعر تراوح من 35 و40 جنيهاً قبل التخفيض

2 - زيت طعام خليط هدية700مل بـ 34 جنيهاً بعد التخفيض مقابل 40 الي 42 جنيهاً

3- زيت طعام خليط قلية700مل بـ 34 جنيهاً بعد التخفيض مقابل سعر ترواح من 40 الي 42 جنيهاً

4 - زيت طعام خليط الممتاز700مل بـ 34 جنيهاً بعد التخفيض بدلاً من سعر تراوح بين 40 و 42 جنيهاً

5 - زيت طعام خليط هدية 1 لتر بـ 46 جنيهاً بدلاً من سعر تراوح بين 54 و56 جنيها

6 - زيت طعام خليط قلية ا لتر بـ 46 جنيهاً بدلاً من سعر تراوح بين 54 و56 جنيها

7 -زيت طعام خليط الممتاز 1 لتر بـ 46 جنيهاً بدلاً من سعر تراوح بين 54 و56 جنيها

8 - زيت سندباد 1 لتر بـ 42 جنيهاُ بدلاً من 52.5 جنيهاَ

9 -زيت غالية 1 لتر بـ 38.5 بدلاً من 48 جنيها

10 -زيت مرجانة900مىلي 39.25 جنيهاً بدلاً من 49 جنيهاً .

11 – زيت مرجانة800 ملي بـ 32 جنيهاً بدلاً من 40 جنيه .

12 -زيت غالية 700 ملي بـ بـ 32 جنيهاً بدلاً من 40 جنيه .

13-حلوة زيت خليط700ملي بـ 34 جنيهاً بدلاً من 41 جنيهاَ .

14- حلوة زيت خليط1 لتر بـ 46 جنيهاً بدلاً من 53.5 جنيه

15- هنادي زيت خليط700ملي بـ 34 جنيهاً بدلاً من 41 جنيهاً

16 - هنادي زيت خليط 1 لتر بـ 46 جنيهاً بدلاً من 53.5 جنيه

17- عبور لاند جبنة 1كيلو لـ 56.5 جنيه بدلاً من 61.5 جنيه

18 - عبور الند جبنة500جرام بـ 31.5 جنيه بدلاً من 33 جنيها

19- عبور لاند جبنة250جرام بـ 16.5 جنيه بدلاً من 18 جنيهاً

20 -عبور لاند جبنة125 جرام بـ 9.5 جنيه بدلاً من 11 جنيها

21 - جبنة250 جرام زرقاء بـ 14 جنيهاً بدلاً من 15 جنيهاً

22- جبنة250جرام بلس بـ 15 جنيهاً بدلاً من 16 جنيهاً

23 - جبنة500جرام بلس بـ 30 جنيه بدلاً 36 جنيهاً

24 – جنبه تتراباك 500 جرام بـ 25 جنيهاً بدلاً من 26.75 جنيه

25 - دومتي جبنة طعوم بلس 250 جرام بـ 15 مقابل 16 جنيهاً

26 - حليب بخيرة 500 جرام بـ 15.5 جنيه بدلاً من 17.5 جنيه

27 - حليب بخيرة 1 كيلو كامل الدسم بـ 29 جنيهاً بدلاً من 34 جنيها

28 - عبور لاند كامل الدسم كيس 500 ملي بـ 16 جنيهاً بدلاً من 17 جنيهاً

29 - عبور لاند كامل الدسم 1 لتر بـ 34.5 جنيه بدلاً من 35

30 - كيس حليب بشاير 500 كجم بـ 13جنيهاً بدلا من 15 جنيهاً

31- كيس حليب بشاير 1 لتر بـ 25 جنيهاً

32- مكرونة ستار400جرام بـ 8 جنيهات بدلاً من 10.5 جنيه

33- مكرونة ستار1 كيلو بـ 20 جنيه بدلاً من 23.5 جنيه

34- مكرونة كايرو400جرام بـ 6.7 جنيه بدلاً من 9.5

35- مكرونة كايرو1ك بـ 16.27 جنيه بدلاً من 22 جنيهاً

36- بساطة مكرونة 1 ك بـ 17.5 جنيه بدلاً من 20 جنيه

37- بساطة مكرونة350 جرام بـ 5.75 جنيه بدلاً من 7.5 جنيه

38 – دواجن برزيلي مجمد 1 كيلو بـ 85 جنيهاً بدلا من 115 جنيهات

39 - دواجن محلي مجمد 1 كيلو بـ 105 جنيهات بدلاً من 125 جنيهاً

40- طبق بيض30بيضة بـ 125 جنيهاً بدلاً من 150 جنيهاً

41 - حبات فول معبأ500 جرام بـ 12 جنيهاً بدلاً من 15 جنيهاً

42 - حبات فول معبأ 1 كيلو بـ 20 جنيه بدلاً من 24.5 جنيه

43- حبه حبه عدس اصفر 500 جرام بـ 22 جنيهاً بدلاً من 30 جنيه

44- حبه حبه عدس اصفر1 كيلو بـ 36.5 بدلاً من 41.5 جنيه

45 - أرز بلدي عريض الحبة1كيلو بـ 22 جنيهاً بدلاً من 28 جنيهاً

46 – ارز مستورد 1كيلو بـ 20 جنيه بدلاً من 25 جنيهاً

47- المطبخ1 كيلو ارز .. تراوح بين 22 و 23 جنيهاً

48 - الريف1 كيلو أرز .. تراوح بين 22 و 23 جنيهاً.