الذهب يواصل الصعود ومفاجأة بـ عيار 21 اليوم

قدمت الإعلامية رشا مجدي تقرير فيديو، عن أسعار الذهب، اليوم الأثنين 18 ديسمبر 2023

في برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، و الذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي.

ارتفاعات بسعر الذهب

وقالت الإعلامية رشا مجدي، إن أسعار الذهب تشهد ارتفاعات كثيرة، في الفترة الأخيرة، وذلك بسبب الأحداث العالمية، فهناك ارتفاعات بسعر الذهب.

يبحث الكثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، وذلك بسبب الانخفاضات الكبيرة التى شهدتها أسعار الذهب في الفترة الأخيرة.



سجل سعر الذهب اليوم



سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 3291 جنيها للجرام.



وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 2880 جنيها.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 2469 جنيها للجرام.

أما سعر الجنيه الذهب فسجل 23040 جنيها.