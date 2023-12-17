آخر تحركات في سوق الذهب.. وهذا سعر عيار 21|فيديو

قدمت الإعلامية لميس سلامة تقرير فيديو، عن أسعار الذهب، اليوم الأحد 17 ديسمير 2023

في برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، و الذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي.

يبحث الكثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، وذلك بسبب الانخفاضات الكبيرة التى شهدتها أسعار الذهب في الفترة الأخيرة.



سجل سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 3297 جنيها للجرام.



وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 2885 جنيها.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 2473 جنيها للجرام.

أما سعر الجنيه الذهب فسجل 23080 جنيه.