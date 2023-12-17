سعر الذهب اليوم 17 - 12 - 2023

سجلت أسعار الذهب مع بداية تعاملات اليوم الأحد الموافق 17-12-2023؛ استقرارا داخل محلات الصاغة ودون أي تغيير في سعر الجرام الواحد.

ومع ختام تعاملات أمس السبت ، شهد سعر المعدن الأصفر زيادة بمعدلات طفيفة لم تجاوز 5 جنيهات في الجرام.

عيار 21



ووصل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 2875 جنيه للبيع و 2885 جنيه للشراء.

عيار 24



وصل سعر عيار 24 الأغلي فئة نحو 3286 جنيه للبيع و 3297 جنيه للشراء.

عيار 18



بلغ سعر عيار 18 نحو 2464 جنيه للبيع 2473 جنيه للشراء.

عيار 14



وصل سعر عيار 14 نحو 1917 جنيه للبيع و 1923 جنيه للشراء.

أوقية الذهب



بلغ سعر أوقية الذهب حوالي 102.2 ألف جنيه للبيع و102.541 ألف جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 23 ألف جنيه للبيع 23.1 ألف جنيه للشراء.

كيلو الذهب



ووصل سعر كيو الذهب الي 3.3 مليون جنيه للبيع والشراء.

ختام الذهب اسبوعيا

اختتم الذهب العالمي تداولات الأسبوع الماضي على ارتفاع بعد أن شهد تذبذب كبير خلال تداولاته بسبب اجتماع البنك الفيدرالي الأمريكي الذي قام بتغيير سياسته النقدية وتسبب في دعم كبير للذهب لتعود تداولاته وتستقر فوق المستوى 2000 دولار للأونصة.

ارتفعت أسعار الذهب الفوري خلال الأسبوع الماضي بنسبة 0.8% ليسجل أعلى مستوى عند 2047 دولار للأونصة وأدنى مستوى في 3 أسابيع عند 1973 دولار للأونصة، قبل أن يغلق تداولات الأسبوع عند 2019 دولار للأونصة.

استطاع الذهب الارتفاع بمقدار 74 دولار في يومين عقب اجتماع الفيدرالي الأمريكي ولكن اليوم الأخير من الأسبوع شهد تراجع جديد في أسعار الذهب بسبب عمليات البيع لجني الأرباح لينخفض بنسبة 0.8% ويفقد 17 دولار ولكنه أنهى تداولات الأسبوع فوق المستوى 2000 دولار للأونصة، وفق التحليل الفني لجولد بيليون.

وشهد اجتماع السياسة النقدية للبنك الاحتياطي الفيدرالي الذي عقد الأسبوع الماضي تثبيت أسعار الفائدة عند نطاق 5.25% - 5.50% ولكنه شهد أيضاً تغير في السياسة النقدية للبنك ليشير إلى انتهاء دورة رفع أسعار الفائدة.

وأشار البنك الفيدرالي إلى تراجع معدلات التضخم بوتيرة أسرع من توقعاته، الأمر الذي دفعه إلى توقع خفض الفائدة خلال العام القادم بواقع 75 نقطة أساس على 3 اجتماعات، وهو ما يقلص الفائدة إلى متوسط 4.6% بعد أن كانت توقعات أعضاء الفيدرالي في سبتمبر الماضي تشير إلى تراجع الفائدة إلى 5.1% فقط خلال العام القادم.

وتوقع أعضاء البنك الاحتياطي الفيدرالي أن يبلغ التضخم الأساسي ذروته عند 2.4٪ العام المقبل، وهو أقل من توقعاته في سبتمبر البالغة 2.6٪.

واقتربت توقعات البنك الفيدرالي لمستقبل أسعار الفائدة مع توقعات الأسواق التي وضعت احتمالات لخفض الفائدة خلال العام القادم بمقدار 100 نقطة أساس، وهو الأمر الذي تسبب في حركة السوق الكبيرة بعد الاجتماع، من ناحية أخرى تشير احتمالات الأسواق الآن إلى خفض الفائدة في اجتماع مارس 2024 بنسبة 62.7% حيث ارتفع هذا الاحتمال من 40% قبل اجتماع الفيدرالي هذا الأسبوع.

