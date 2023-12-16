عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أخبار تهمك.. مفاجأة في أسعار الذهب والدولار.. تفاصيل حالة الطقس اليوم

خدمات تهمك
خدمات تهمك

الذهب اليوم.. قدم موقع “صدى البلد” مجموعة من الأخبار الخدمية المتنوعة، اليوم السبت 16-12-2023، تتضمن آخر مستجدات أسعار الذهب، وتحديثات سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه، بجانب متابعة الأرصاد ودرجات الحرارة.

 ومن خلال التقرير التالي، نستعرضها لكم:

سجل سعر الذهب اليوم 
 

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 3303 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 2890 جنيها.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 2477 جنيها للجرام.

أما سعر الجنيه الذهب فسجل 23120 جنيه.

أسعار الدولار والعملات الأجنبية والعربية اليوم السبت:

سعر الدولار اليوم  

سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 30.84 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع.

سعر اليورو 
سعر اليورو 33.69 جنيه للشراء، و 33.81جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني

سعر الجنيه الإسترليني 38.23 جنيه للشراء، و39.36 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي 8.22 جنيه للشراء ، و8.24 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي100.22 جنيه للشراء، و64. 100جنيه للبيع

وكشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس وأبرز الظواهر الجوية المتوقعة، اليوم السبت، على القاهرة الكبرى وباقي محافظات الجمهورية.

وقالت “غانم” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يامصر”، المذاع عبر فضائية “الأولى المصرية”، إن اليوم يشهد استقرارًا في الأحوال الجوية، حيث تتأثر البلاد بامتداد مرتفع جوي والذي يعمل على زيادة فترة سطوع أشعة الشمس وزيادة قيم درجات الحرارة بحوالي من درجتين لـ 3 درجات عن المعدل الطبيعي لها.

طقس اليوم السبت
 

وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن اليوم هناك ارتفاعات طفيفة في درجات الحرارة، حيث تسجل العظمى على القاهرة الكبرى 25 درجة مئوية، حيث يسود طقس دافئ ومعتدل تمامًا في معظم محافظات الجمهورية خلال فترة النهار، بينما تنخفض درجات الحرارة خلال فترة الليل، ويكون الانخفاض ملحوظًا في ساعات الفجر وساعات الصباح الباكر.

ولفتت  إلى أن الطقس خلال فترة الليل بارد في كافة الأنحاء، حيث تسجل الصغرى 15 درجة مئوية، محذرة من ظاهرة الشبورة المائية التي دائمًا ما تصاحب الاستقرار في الأحوال الجوية.

وأشارت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية إلى أن الشبورة المائية قد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق؛ ولكنها سرعان ما تتلاشى فور سطوع اشعة الشمس، موضحة أن نشاط الرياح نسبي وغير مؤثر.
 

درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت:
العظمى الصغرى

القاهرة 26 - 15
الإسكندرية 23 - 17
الإسماعيلية 26 - 13
الغردقة 27 -18
أسوان 32 - 16
سوهاج 28 - 13
المنيا 27 - 13

الذهب سعر الذهب اليوم سعر جرام الذهب عيار 21 سعر الدولار الأرصاد الطقس درجات الحرارة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعليق ناري من سيد عبد الحفيظ عن طرد موديست بمباراة الأهلي والاتحاد السعودي

قرار عاجل من أمير قطر بسبب وفاة الشيخ نواف الأحمد أمير الكويت

عقب وفاة أمير الكويت.. من هو الشيخ مشعل الأحمد الصباح ولى عهد الكويت ؟

بعد طلاقهما.. رسالة حسام حبيب إلى شيرين عبدالوهاب

طرد موديست..بركات يطلق تصريحات قوية عن رد فعل جماهير الأهلي

600 جنيه|تراجع سعر الذهب بعد قفزة تاريخية عالميًا.. وهذا ثمن عيار21 الآن

وفاة أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح

أزمة السكر انتهت|لا تدفع أكثر من 27 جنيهًا للكيلو.. وهذه منافذ التوزيع

ترشيحاتنا

رئيس الإمارات ينعي أمير الكويت ويعلن الحداد ثلاثة أيام

محمد بن راشد: أمير الكويت الشيخ نواف خدم وطنه وأدى أمانته بكل إخلاص

مصرع 20 جنديا إسرائيليا بنيران المقاومة في معارك حي الشجاعية خلال أسبوع

علي جمعة يوضح معنى حديث «العهد الذى بيننا وبينهم الصلاة»

اليوم.. مانشستر سيتي في مواجهة كريستال بالاس قبل كأس العالم للأندية

سنحضر هذا الكنز.. الهند تكشف تفاصيل رحلتها الجديدة للفضاء


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ناقد موضة يهاجم إليسا بسبب ملابسها في ميدل بيست|شاهد

بفستان تايجر.. هاندا أرتشيل تخطف الأنظار بجلسة تصوير جديدة على إنستجرام

بعد فوز الأهلي على الاتحاد.. ماذا قال حسين الشحات للعامري فاروق؟

برج الحمل .. خبيرة أبراج تكشف مفاجأة عن توقعات 2024

فيديو

مخرج فيلم عمر وسلمى.. ما لا تعرفه عن الراحل أحمد البدري| فيديوجراف

عمرو أديب يكشف حقيقة طلاق شيرين عبدالوهاب .. فيديو جراف

وفاة مطرب كبير على المسرح| فيديو جراف

تنفطر له القلوب.. مقطع فيديو لأم فلسطينية تفر بصحبة طفلتيها من قوات الاحتلال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هالة الحلفاوي

هالة الحلفاوي تكتب: عام جديد.. أمل جديد

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: المُتيّم بالذكرى

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: صباح الخير ياغزة

عمرو صبحي يكتب: قانون الجو بين الفلسفة والتطبيق

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: البلوكات الإسرائيلية لعبة مرعبة

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد ..آخر هدايا القدر (1)

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: خنق اسرائيل

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وماذا بعد؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ