أخبار تهمك.. مفاجأة في أسعار الذهب والدولار.. تفاصيل حالة الطقس اليوم

الذهب اليوم.. قدم موقع “صدى البلد” مجموعة من الأخبار الخدمية المتنوعة، اليوم السبت 16-12-2023، تتضمن آخر مستجدات أسعار الذهب، وتحديثات سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه، بجانب متابعة الأرصاد ودرجات الحرارة.

ومن خلال التقرير التالي، نستعرضها لكم:

سجل سعر الذهب اليوم



سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 3303 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 2890 جنيها.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 2477 جنيها للجرام.

أما سعر الجنيه الذهب فسجل 23120 جنيه.

أسعار الدولار والعملات الأجنبية والعربية اليوم السبت :



سعر الدولار اليوم

سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 30.84 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع.



سعر اليورو

سعر اليورو 33.69 جنيه للشراء، و 33.81جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني

سعر الجنيه الإسترليني 38.23 جنيه للشراء، و39.36 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي 8.22 جنيه للشراء ، و8.24 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي100.22 جنيه للشراء، و64. 100جنيه للبيع

وكشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس وأبرز الظواهر الجوية المتوقعة، اليوم السبت، على القاهرة الكبرى وباقي محافظات الجمهورية.



وقالت “غانم” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يامصر”، المذاع عبر فضائية “الأولى المصرية”، إن اليوم يشهد استقرارًا في الأحوال الجوية، حيث تتأثر البلاد بامتداد مرتفع جوي والذي يعمل على زيادة فترة سطوع أشعة الشمس وزيادة قيم درجات الحرارة بحوالي من درجتين لـ 3 درجات عن المعدل الطبيعي لها.

طقس اليوم السبت



وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن اليوم هناك ارتفاعات طفيفة في درجات الحرارة، حيث تسجل العظمى على القاهرة الكبرى 25 درجة مئوية، حيث يسود طقس دافئ ومعتدل تمامًا في معظم محافظات الجمهورية خلال فترة النهار، بينما تنخفض درجات الحرارة خلال فترة الليل، ويكون الانخفاض ملحوظًا في ساعات الفجر وساعات الصباح الباكر.



ولفتت إلى أن الطقس خلال فترة الليل بارد في كافة الأنحاء، حيث تسجل الصغرى 15 درجة مئوية، محذرة من ظاهرة الشبورة المائية التي دائمًا ما تصاحب الاستقرار في الأحوال الجوية.



وأشارت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية إلى أن الشبورة المائية قد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق؛ ولكنها سرعان ما تتلاشى فور سطوع اشعة الشمس، موضحة أن نشاط الرياح نسبي وغير مؤثر.



درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت:

العظمى الصغرى

القاهرة 26 - 15

الإسكندرية 23 - 17

الإسماعيلية 26 - 13

الغردقة 27 -18

أسوان 32 - 16

سوهاج 28 - 13

المنيا 27 - 13