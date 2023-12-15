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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أخبارالتوك شو.. أسعار الذهب والدولار.. تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة اتحاد جدة.. أخر تطورات الوضع في غزة

نشرة التوك شو
نشرة التوك شو

تناولت برامج التوك شو، اليوم الجمعة، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا ودوليًا، ونستعرض لكم أبرزها من خلال التقرير التالي:
 
الأرصاد: استقرار الأحوال الجوية مع انخفاض درجات الحرارة الأسبوع المقبل| شاهد
أكدت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، أن البلاد لن تشهد تقلبات جوية خلال الأسبوع المقبل، ولكن هناك استقرار في الأحوال الجوية.

خلال أيام.. أمر عاجل بشأن تطبيق الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص
أكد مجدي البدوي عضو المجلس القومي للأجور، أنه تم التأكيد على وجوب تنفيذ الحد الأدنى للأجور داخل القطاع الخاص، والمقدر بـ 3500 جنيه.

أسعار العملات العربية والأجنبية والدولار الأمريكي فى مصر
استعرض برنامج "صباح البلد" والمذاع عبر قناة "صدى البلد" تقديم فرح سعيد ويرأس تحريره أحمد حمدي، اليوم الجمعة، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم الجمعة.

رقم مفاجئ| صناعة الذهب تصدم المواطنين بشأن الأسعار بالربع الأول من 2024
أكد ناجي فرج مستشار وزير التموين لصناعة الذهب، أن الارتفاعات في أسعار الذهب لا يتوقعها أحد، وأن سعر الذهب المحلي مرتبط بالأسعار العالمية، وفي ساعات قليلة ارتفع الذهب بشكل مفاجئ.

كهربا وتاو مهاجمان.. تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة اتحاد جدة بكأس العالم للأندية
كشف المعلق الرياضي محمد عفيفي، التشكيل المتوقع والأقرب لـ النادي الأهلى أمام اتحاد جدة السعودي، وذلك ببطولة كأس العالم لـ الأندية.

معلق رياضي يوجه رسالة للأهلي قبل مباراة اتحاد جدة بكأس العالم للأندية
أكد المعلق الرياضي محمد عفيفي، أن النادي الأهلي لديه مباراة مهمة اليوم أمام اتحاد جدة السعودي، وذلك ببطولة كأس العالم لـ الأندية.

أستاذ علوم سياسية: مصر تصدت بحزم لمخطط تهجير الفلسطينيين
قال الدكتور جهاد الحرازين، أستاذ العلوم السياسية، إن مخطط التهجير مخطط قديم تعمل دولة الاحتلال على تنفيذه، لافتًا إلى أن هذا المخطط يستهدف الفلسطينيين في كافة أماكن تواجدهم سواء في قطاع غزة أو الضفة الغربية.

رئيس وزراء بلجيكا: الوضع يزداد سوءا في غزة ويجب وقف إطلاق النار

أفاد نبأ عاجل عرضته قناة «القاهرة الإخبارية»، بأنَّ رئيس وزراء بلجيكا ألكسندر دي كرو، قال إنَّ الوضع يزداد سوءا في غزة، ويجب وقف إطلاق النار.

أحمد حلمي يروي قصة مؤثرة عن شقيقه الراحل خالد| شاهد
يعيش الفنان أحمد حلمي حالة حزن شديدة بعد وفاة شقيقه الأكبر خالد قبل أيام إثر إصابته بمرض في القلب، حيث نعى الفنان أحمد حلمي شقيقه بقصة مؤثرة، جاءت تفاصيلها ضمن تقرير عرضته فضائية العربية.

صديقة مقربة لـ ماثيو بيري تكشف تفاصيل الساعات الأخيرة قبل وفاته
بعد مضي نحو الشهر والنصف على وفاة نجم مسلسل friends  ماثيو بيري عن عمر ناهز 54 عاما، كشفت صديقته المقربة الممثلة جينفر أنيستون خلال مقابلة مع مجلة “فارايتي” تفاصيل الساعات الأخيرة قبل وفاة صديقها.

جاد القاضي: زخات الشهب لن تؤثر على كوكب الأرض
قال الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، إن مصر يمر بها عدد من زخات الشهب على مدار اليوم تتفاوت في العدد واللون؛ اعتمادا على المصدر التي جاءت منه، مشددًا على أن زخات الشهب لا أثر ضار لها على كوكب الأرض أو الحياة عليها، فعندما تخترق حبيبات الرمل الصغيرة تخترق الغلاف الجوي تختفي ولا تصل الأرض كأجسام مضيئة ولا تسبب الاشتعال.

الأرصاد الذهب الدولار الأهلى غزة

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