كهربا وتاو مهاجمان.. تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة اتحاد جدة بكأس العالم للأندية

كشف المعلق الرياضي محمد عفيفي، التشكيل المتوقع والأقرب لـ النادي الأهلى أمام اتحاد جدة السعودي، وذلك ببطولة كأس العالم لـ الأندية.



وأضاف خلال حواره على القناة الأولى، أن الأهلي سيبدأ المباراة بـ الحارس محمد الشناوي، ومحمد عبد المنعم، وعلي معلول، وياسر إبراهيم، ومحمد هاني.



وأشار إلي أن مروان عطية وديانج وإمام عاشور، سيكونوا في نصف الملعب، وفي الهجوم سيكون كهربا، تاو وحسين الشحات.



وأوضح أن مودست مهاجم الأهلي، أصبحت أيامه قليلة في النادي الأهلي، ولن يبدأ المباراة اليوم.



ويلتقي اليوم الجمعة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، نظيره السعودي اتحاد جدة في الدور الثاني ببطولة كأس العالم للأندية التي تقام في السعودية ، بعد أن فاز الفريق السعودي على أوكلاند سيتي بثلاثية نظيفة في افتتاح البطولة.

موعد مباراة الأهلي واتحاد جدة.. ويترقب عشاق الساحرة المستديرة في الوطن العربي لقاء عربي خالص والذي سيحظى بحضور جماهيري كبير للفريقين.

مباراة الأهلي واتحاد جدة ستقام في الثامنة مساء اليوم الجمعة “بتوقيت القاهرة” على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية ( الجوهرة المشعة) بتعليق فهد العتيبي على القناة الصوتية الأولى ، والقناة الصوتية الثانية ستكون بتعليق مصري للاعلامي مدحت شلبي، على قنوات SSC.