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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نجم الزمالك السابق: الفوز على اتحاد جدة يعتمد على حالة لاعبي الأهلي

صدى البلد

أكد أحمد عيد عبدالملك نجم الكرة المصرية السابق، أن الأجواء الجيدة ستجعل لاعبي الأهلي يظهرون بشكل قوي أمام اتحاد جدة السعودي بكامل نجومه، مشيرا إلى أن الاتحاد لديه ميول هجومية كثيرة، ومن مزايا المباراة  أنها ستكون مفتوحة وسيجيد لاعبو الفريق الأحمر التحولات.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "الفريق الذي سوف يستغل الحالة الجيدة والتفاصيل الصغيرة ستكون له الأفضلية بشكل كبير، لكن الأهلي سيقدم مستوى أفضل من المباريات السابقة، وسبق وتكرر ذلك في بطولات سابقة، والمباراة ستكون ممتعة للاعبين، وعلى سبيل المثال الزمالك قدم مستوى جيد في البطولة العربية في الموسم الماضي".

وأضاف: "حالة اللاعبين وقراراتهم وتركيزهم في المباراة سيكون له مؤثر للأهلي، بالإضافة لقراءة طريقة لعب المنافس مبكرًا، خصوصا أن جارياردو مدرب الاتحاد يعتمد على عناصر واضحة وهم جروهي في حراسة المرمى، وحجازي وكادش وزكريا هوساوي ومهند الشنقيطي في الدفاع، ومعهم كانتي وفابينيو وفيصل الغامدي في الوسط، والثلاثي الهجومي كورنادو ورمارينيو وبنزيما".

وزاد: "من الصعب وجود حمد الله أساسيًا بجوار بنزيما، في ظل وجود رومارينيو وكورنادو على الأطراف، ومدرب الاتحاد لا يلجأ لطريقة 4-4-2، بل يعتمد على ثلاثي فقط في الهجوم، كما أن تسديدات كانتي كانت مؤثرة في المباراة السابقة، وسيواصل الاعتماد عليها أمام الأهلي، كما أن اللاعب الفرنسي يكون له دور جيد في الدفاع، واستغلال الطرفين في الدخول لعمق الملعب من أجل استغلال انطلاقات الظهيرين".

وأكمل: "يجب ان يلتزم ظهيري الأهلي دفاعيًا حتى لا تحدث مشكلة كبيرة للخط الخلفي، مع الضغط القوي في وسط الملعب، وكولر سيلعب بالتشكيل المعتاد في وجود إمام عاشور، مع ضرورة الضغط على فابينيو في وسط الملعب، وكذلك ديانج ومروان عليهم الضغط على رومارينيو وكورنادو، وتواجد أحمد حجازي سيكون له أفضلية في الخط الخلفي، وهو مميز في اللعب برأسه وسيكون له دور في الكرات الثابتة".

وواصل: "بنزيما لديه ميزة وهي النزول إلى وسط الملعب كثيرًا، وقادر على التسليم والتسلم والتمرير السريع، وهو دائما يلعب الكرة السهلة، ويرهق أي مدافع يكون مكلف برقابته، وسيعاني مدافعي الأهلي معه، خصوصا عندما يعود لوسط الملعب، وكذلك بجواره رومارينيو وكورنادو وهم من أبرز اللاعبين في الفريق ولديهم حلول هجومية وقادران على استغلال المساحات، لذلك دفاع الفريق يجب أن يكون يقظًا ويتعامل بشكل جيد معه وحال وجود بنزيما في الوسط يجب تركه لـ ثلاثي الأهلي مروان وديانج وإمام عاشور".

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