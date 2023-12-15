معلق رياضي يوجه رسالة للأهلي قبل مباراة اتحاد جدة بكأس العالم للأندية

أكد المعلق الرياضي محمد عفيفي، أن النادي الأهلي لديه مباراة مهمة اليوم أمام اتحاد جدة السعودي، وذلك ببطولة كأس العالم لـ الأندية.



وأضاف خلال حواره على القناة الأولى، أن البداية في البطولة مهمة، وأن الأهلي يبحث عن تحقيق رقم جديد بالبطولة، فالأهلي حقق من قبل المركز الثالث.



ولفت إلي أن الأهلي لا يقدم مباريات قوية في الفترة الأخيرة، وأن الجماهير لا تريد غير حصد البطولات، وأن الأهلي في الفترة الأخير خسر بطولتين، على الرغم من حصد 5 بطولات في العام الموسم الماضي.



وأشار إلي أن اتحاد جدة ليس له تاريخ كبير في بطولة كأس العالم للأندية، فمشاركة اتحاد جدة تكون للمرة الثانية، ولكن الأهلي لديه تاريخ كبير ويشارك للمرة الرابعة على التوالي، وقادر على تقديم مباراة مميزة أمام اتحاد جدة.



وأوضح أن اتحاد جدة يمتلك نجوم كبار، ولكن منهم من هم كبار في السن، ولذلك على لاعبي الأهلي أن تستغل كبر سن النجوم باتحاد جدة، وتحقيق الأهداف من أقل الفرص.



