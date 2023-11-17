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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مفاجأة.. ماثيو بيري بطل Friends يمتلك ثروة هائلة من سيرثه بعد رحيله؟

ماثيو بيري
ماثيو بيري

مازال رحيل الفنان الشهير ماثيو بيري بطل مسلسل Friends يسبب صدمة كبيرة لمحبيه وعائلته، وأصدقائه الذين حرصوا على توجيه كلمات مؤثرة له بعد أيام من توديعهم لجثمانه. 

 

نشر كل من مات لوبلان، ديفيد شويمر، جينيفر أنيستون، كورتني كوكس، ليزا كودرو صور عبر حساباتهم على تطبيق انستجرام، تحمل مواقف مؤثرة لهم مع الراحل ماثيو بيري في كواليس Friends.

 

ووجه كل من أبطال Friends كلمات وداع لصديقهم السادس الذي أثر في حياة كل شخص فيهم على حدى، ومازال رحيله أمر غير مصدق بالنسبة لهم حتى الآن.

 

وفي مفاجأة من العيار الثقيل، كشفت صحيفة ماركا الإسبانية، عن حجم ثروة ماثيو بيري عند رحيله، وهوية من سيرثونه خاصة أنه لم يكن متزوجا. 

 

ماثيو بيري، الذي رحل بشكل مفاجيء يوم 28 أكتوبر الماضي، عن عمر يناهز 54 عاما، يمتلك ثروة تقدر بحوالي 120 مليون دولار، وهي صافي دخله عن مسيرته الناجحة في هوليوود. 

 

ويحصل ماثيو بيري على حوالي 20 مليون دولار سنويا من أرباح نجاحات مسلسل Friends المستمرة من التسعينات وحتى اليوم،  وستذهب معظمها إلى عائلته. 

 

لم ينجب ماثيو بيري أي أبناء له، لذا فإن والديه الذين مازالا على قيد الحياة، سيرثان معظم ثروته بالمناصفة رغم انفصالهما عن بعضهما منذ كان طفلا صغيرا، ومن بعدهما أخوته، حسب رغبة الأبوين. 

 

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