بعد فترة صمت.. رسالة مؤثرة من صديق ماثيو بيري المقرب في Friends

علق الممثل الأمريكي مات لو بلان لأول مرة على رحيل صديقه المقرب ماثيو بيري الذين لعبا سويا بطولة مسلسل Friends بشخصيتي تشاندلر بينج وجوي تريبياني.

ونشر مات لو بلان مجموعة من الصور من مشاهد جمعته بصديقه ماثيو بيري في مسلسل Friends وكتب عليها تعليقا مؤثرا بعد فترة صمت وحداد طويلة منذ رحيله.

وكتب مات لو بلان: "بقلب مثقل أقول وداعا.. الأوقات التي قضيناها معا هي المفضلة لي في حياتي.. لقد كان شرفا أن أشاركك العمل وأدعوك صديقا.. سأبتسم دائما عندما أفكر فيك ولن أنساك أبدا".

واستطرد ساخرا: "تدين لي بـ 20 دولار.. لقد أصبحت حرا أخيرا .. افرد جناحيك وحلق يا أخي".

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وأصدر أصدقاء ماثيو بيري الخمسة بيانا مقتضبا ومشتركا، عبروا فيه عن شعورهم إزاء فقد صديقهم المقرب، الذي يعتبرونه عائلتهم منذ أيام.

وقال أبطال Friends وهم جينيفر أنيستون، كورتني كوكس، ديفيد شويمر، مات لوبلانك، ليزا كوردو، إنهم مدمرون تماما نتيجة ما حدث لصديقهم "ماتي".

ووصف أبطال Friends رحيل ماثيو بيري الذي اشتهر بلعب دور تشاندلر بينك، في المسلسل الكوميدي الاجتماعي الأشهر، إنها خسارة لا يمكن تصورها.