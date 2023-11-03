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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مسلسل Friends يتصدر قائمة مشاهدات نتفليكس بعد رحيل ماثيو بيري

Friends
Friends

عاد مسلسل Friends إلى قائمة الأكثر مشاهدة عبر منصة نتفليكس بعد حالة الحزن الشديدة التي انتابت محبي هذه السلسلة الناجحة لرحيل بطلها الشهير تشاندلر بينج.

احتل مسلسل Friends المرتبة السادسة في قائمة الأعلى مشاهدة على نتفليكس بعد أيام قليلة من وفاة الممثل ماثيو بيري، وفي طريقه للسيطرة على مشاهدات المنصة العالمية خلال الفترة المقبلة.

لم يتوقف قطار نجاح مسلسل Friends منذ التسعينات، ومازال حتى اليوم يحقق ثروة كبيرة لصناعه وأبطال من خلال مشاهداته العالية، وأرقامه التسويقية غير المسبوقة. 

وبعدما غمرت مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات وصور لمشاهد وأحداث مسلسل Friends خاصة التي يظهر فيها ماثيو بيري ويلعب شخصيته الناجحة تشاندلر بينج اكتسب العمل قاعدة جماهيرية جديدة، إلى جانب الحنين من قبل محبيه لمشاهدة أحداثه. 

تسلمت أسرة الممثل ماثيو بيري بطل مسلسل Friends جثمانه منذ ساعات، تمهيدا للتحضير لجنازته في لوس  أنجلوس، بعد الانتهاء من فحصها من قبل الطب الشرعي. 

وأصدر أصدقاء ماثيو بيري الخمسة بيانا مقتضبا ومشتركا، عبروا فيه عن شعورهم إزاء فقد صديقهم المقرب، الذي يعتبرونه عائلتهم. 

وقال أبطال Friends وهم جينيفر أنيستون، كورتني كوكس، ديفيد شويمر، مات لوبلانك، ليزا كوردو، إنهم مدمرون تماما نتيجة ما حدث لصديقهم "ماتي". 

 

ووصف أبطال Friends رحيل ماثيو بيري الذي اشتهر بلعب دور تشاندلر بينك، في المسلسل الكوميدي الاجتماعي الأشهر، إنها خسارة لا يمكن تصورها. 

Friends الأكثر مشاهدة الطب الشرعى رحيل ماثيو بيري ديفيد شويمر كورتني كوكس

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