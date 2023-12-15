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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

باحث: العمليات العسكرية الإسرائيلية على غزة أصبحت أكثر شراسة بعد الهدنة.. فيديو

أرشيفية
أرشيفية

قال محمد فوزي، الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إنَّه يمكن وصف المشهد في غزة على أكثر من مستوى، والمرحلة الحالية هي مرحلة جديدة من الحرب العدوانية على القطاع، وهي أكثر عنفاً من السابق وذلك بعد انتهاء الهدنة الإنسانية المؤقتة.

وأضاف «فوزي»، في مداخلة هاتفية له على شاشة «إكسترا نيوز»، أنَّ العمليات العسكرية الإسرائيلية عادت بشكل أكثر عنفا وكثافة على قطاع غزة بانتهاء الهدنة، وبل تركيزها الأكثر على مناطق جنوب القطاع خاصة على خان يونس باعتبارها ساحة مواجهات مباشرة ومكثفة من الجانبين، ما زاد من أزمة النزوج والتهجير القسري للفلسطينيين قرب الحدود المصرية.

وتابع الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات، «العمليات العسكرية الإسرائيلية تعرقل جهود إدخال المساعدات ولو بشكل نسبي، وممارسة سياسة تجويع ممنهجة من الاحتلال على الشعب الفلسطيني داخل قطاع غزة لتهب المنظمات الأممية محذرة من أزمة جوع كبيرة داخل القطاع في الأيام الماضية».
 

غزة الهدنة الإنسانية إكسترا نيوز العمليات العسكرية الإسرائيلية المركز ألمصري للفكر والدراسات قطاع غزة

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