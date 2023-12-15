أستاذ علوم سياسية: مصر تصدت بحزم لمخطط تهجير الفلسطينيين

قال الدكتور جهاد الحرازين، أستاذ العلوم السياسية، إن مخطط التهجير مخطط قديم تعمل دولة الاحتلال على تنفيذه، لافتًا إلى أن هذا المخطط يستهدف الفلسطينيين في كافة أماكن تواجدهم سواء في قطاع غزة أو الضفة الغربية.



وأضاف “الحرازين” خلال مداخلة هاتفية أذاعتها فضائية اكسترا نيوز، اليوم الجمعة، أنه لولا الموقف الحاسم الذي اتخذته مصر منذ البداية لكان هناك دفعًا باتجاه فكرة التهجير القسري في ظل عملية حرب الإبادة وعملية التدمير الشامل التي تمارسها قوة الاحتلال.



وأشار الدكتور جهاد الحرازين، أستاذ العلوم السياسية إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية أصبحت الآن في مأزق خطير بسبب دعمها المطلق لإسرائيل، حيث أثر الدعم اللامحدود من قبل بايدن لإسرائيل على شعبيته.