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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أستاذ علاقات دولية: المقاومة حققت نجاحا كبيرا وإسرائيل لا تصدر إلا الأكاذيب

أرشيفية
أرشيفية

قال الدكتور طارق البرديسي، خبير العلاقات الدولية، إن نهج المقاومة الفلسطينية متمثل في الصمود النابع من إيمانًا راسخًا، وقدرة على تحمل كل هذه التكاليف والفواتير الباهظة التي يدفعها الشعب الفلسطيني، لافتًا إلى أن الاحتلال الإسرائيلي لم يستطع حتى الآن الوصول إلى المقاومة أو بث أي فيديوهات توضح تحقيق انتصارات في حقها؛ وذلك على عكس المقاومة التي تبث ليلًا ونهارًا مقاطع توضح ضرباتها وانتصاراتها ضد قوات الاحتلال.

وأضاف “البرديسي”، عبر مداخلة هاتفية أذاعتها فضائية “اكسترا نيوز”، اليوم الجمعة، أن إسرائيل تضع كل تركيزها في العمليات الانتقامية من المدنيين الفلسطينيين، ولكن الفلسطيني ثابت وصامد ولن يتحرك قيد أنملة من أرضه.

وأوضح الدكتور طارق البرديسي، خبير العلاقات الدولية أن كل ما تصدره إسرائيل عبارة عن أكاذيب فيما يخص استسلام عناصر من المقاومة الفلسطينية، معقبًا: “المقاوم لا يستسلم ولا ينسحب بل هم المستسلمون والمنسحبون”.

المقاومة المقاومة الفلسطينية الاحتلال الاسرائيلي إكسترا نيوز إسرائيل العلاقات الدولية

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