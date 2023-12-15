بالدموع والحسرة.. فلسطينيون يودعون شهداءهم بعد غارة على رفح

خرج العشرات من الفلسطينيين لوداع ذويهم ممن لقوا حتفهم في قصف إسرائيلي لمنازل، أودى بحياة 27 شخصاً في مدينة رفح.

وتوجه الأهالي إلى مستشفى أبو يوسف النجار في رفح لإلقاء النظرة الأخيرة على جثامين قتلاهم قبل دفنها، وجاء ذلك عبر تقرير عرضته فضائية يورونيوز.

ودمر القصف الإسرائيلي منزلاً كان يأوي العشرات من الفلسطينيين النازحين أصلا من شمال القطاع إلى جنوبه في رفح بالقرب من الحدود المصرية.

وانفجرت إحدى النساء في البكاء بعد أن تعرفت على جثة طفلها، في حين ودعت أخرى جثمان أحد أقربائها وهي تحتضنها بين ذراعيها.

