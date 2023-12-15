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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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أسعار العملات العربية والأجنبية والدولار الأمريكي فى مصر.. فيديو

الدولار
الدولار

استعرض برنامج "صباح البلد" والمذاع عبر قناة "صدى البلد" تقديم فرح سعيد ويرأس تحريره أحمد حمدي، اليوم الجمعة، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم الجمعة.


أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الجمعة:

سعر الدولار اليوم  

سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 30.84 جنيه لشراء، و30.93 جنيه للبيع.


سعر اليورو 33.69 جنيه للشراء، و 33.81جنيه للبيع.

 

سعر الجنيه الإسترليني

سعر الجنيه الإسترليني 38.23 جنيه للشراء، و39.36 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي 8.22 جنيه للشراء ، و8.24 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي100.22 جنيه للشراء، و64. 100جنيه للبيع.

الدولار اسعار العملات الاجنبية أسعار العملات الدولار الأمريكى الريال السعودى

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