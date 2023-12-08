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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار العملات الأجنبية اليوم الجمعة 8-12-2023

أسعار العملات الأجنبية
أسعار العملات الأجنبية الجمعة

شهدت أسعار العملات الأجنبية في مصر تغييرات على مدار تعاملات الشهور الماضية فيما استقر الدولار دون حدوث أى تحركات على المستوى الرسمي منذ مارس الماضي، وخلال السطور ننشر حركة بيع وشراء خلال تعاملات اليوم الجمعة 8 ديسمبر 2023، وفقا لآخر تحديثات البنك المركزي، بنكي مصر والأهلي.
  

أسعار صرف العملات الأجنبية في البنك الأهلي اليوم الجمعة

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي اليوم الجمعة مسجلا 30.75 جنيه للشراء و 30.85 جنيه للبيع.  

بلغ سعر العملة الأوروبية الموحدة "اليورو" مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي اليوم نحو 33.07 جنيه للشراء و 33.29 جنيه للبيع.

 سجل سعر صرف الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي اليوم الجمعة نحو 38.57 جنيه للشراء و 38.84 جنيه للبيع .

وبلغ سعر صرف الفرنك السويسري مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي اليوم 35.02 جنيه للشراء 35.33 جنيه للبيع. 

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3200 جنيه.. مفاجأة في سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الجمعة 8-12-2023

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سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم الخميس 7 ديسمبر 2023

أسعار العملات الأجنبية في بنك مصر اليوم الجمعة 

سجل سعر الدولار الأمريكي نحو 30.75 جنيه للشراء و 30.85 جنيه للبيع وفقا لآخر تحديث فى بنك مصر 

وبلغ سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري في بنك مصر اليوم الجمعة نحو 33.07 جنيه للشراء و 33.30 جنيه للبيع.

ووصل سعر صرف الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري فى بنك مصر اليوم الجمعة نحو 38.57 جنيه للشراء و 38.84 جنيه للبيع .

وسجل سعر صرف الفرنك السويسري مقابل الجنيه المصري فى بنك مصر اليوم  35.02 جنيه للشراء 35.33 جنيه للبيع. 

أسعار العملات في البنك المركزي اليوم الجمعة 

واستقر سعر الدولار الأمريكي وفقا لآخر تحديث في البنك المركزي مسجلا 30.83جنيه للشراء و 30.95 جنيه. 

سجل سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي اليوم الجمعة نحو 33.20 جنيه للشراء و 33.35 جنيه للبيع.

سعر صرف الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي اليوم الجمعة 38.74 جنيه للشراء و 38.93 جنيه للبيع.   

وسجل سعر صرف الفرنك السويسري مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي اليوم الجمعة نحو 35.22 جنيه للشراء و 35.39 جنيه للبيع.

العملات العملات الاجنبية الدولار اليورو اليوم الجمعة

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