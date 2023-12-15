الأرصاد: استقرار الأحوال الجوية مع انخفاض درجات الحرارة الأسبوع المقبل| شاهد

أكدت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، أن البلاد لن تشهد تقلبات جوية خلال الأسبوع المقبل، ولكن هناك استقرار في الأحوال الجوية.

وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر، المذاع على القناة الأولى، أنَّ قيمة درجات الحرارة مستمرة ليوم الأثنين، ولكن من بعد الاثنين ستنخفض، وأن البلاد ستتأثر بـ كتل هوائية شمالية.

ولفتت إلي أن البلاد في فترة الانتقال من الخريف لـ الشتاء، ولذلك على المواطنين ارتداء الملابس الثقيلة، لتجنب الإصابة بنزلات البرد.

وأشارت إلي أن الكتل الهوائية التي تضرب البلاد، لن تكون محملة بـ الرمال، ولكن سيكون لها تأثير على الأمواج بالبحار، ولذلك على المواطنين متابعة النشرات الجوية بشكل مستمر.