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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

دبّروا أموركم .. تحذير رسمي من الأرصاد

الأرصاد الجوية
الأرصاد الجوية

عرضت قناة العربية تقرير فيديو بعنوان : "اتخذوا التدابير اللازمة".. الأرصاد تكشف عن توقعاتها للطقس الأيام القادمة".

وجاء في التقرير أن هيئة الأرصاد الجوية كشفت عن حالة الطقس خلال الـ 6 أيام المقبلة، وتحديدًا من غدًا الجمعة وحتى يوم الثلاثاء المقبل.

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وأوضحت القناة أن هيئة الأرصاد طالبت المواطنين بـ اتخذوا التدابير اللازمة، للحد من الأثار الناجمة عن التغيرات المناخية، والظواهر الجوية.

واشارت القناة أن الغد سيكون هناك نشاك للرياح، وشبورة صباحية، ويوم السبت سيكون هناك شبورة كثيفة، ومن أحد حتى الثلاثاء سيكون هناك أمطار خفيفة.

 

وأوضحت القناة أن الأمطار ستصل لـ القاهرة والوجه البحري، وأن الأمطار ستكون على فترات متقطعة.

 

 

كما أكدت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، أن اليوم الخميس يشهد جوا لطيفًا وغائمًا إلى حد ما خلال ساعات النهار على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، ومعتدل على سيناء وجنوب الصعيد، وبارد ليلا على أغلب أنحاء البلاد.

وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، خلال تصريحات تلفزيونية، أنَّه من المتوقع سقوط أمطار متوسطة تكون غزيرة أحيانًا على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري وخفيفة على القاهرة الكبرى، لافتة إلى أنَّ اليوم يشهد شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى.

وتابعت  عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنَّه من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة اليوم الخميس على القاهرة العظمى 23 درجة والصغرى 15، والإسكندرية العظمى 23 والصغرى 13، ومطروح العظمى 22 درجة.

وأفادت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، بأن العد التنازلي لـ فصل الشتاء بدأ، وأن فصل الشتاء سيبدأ رسميًا من يوم 21 ديسمبر، وأن البلاد تشهد في هذه الفترة انخفاضات في درجات الحرارة.

 

وفيما يلى بيان هيئة الأرصاد بـ درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس:
العظمى الصغرى


القاهرة 23 15


العاصمة الادارية 24 14


6 اكتوبر 23 14


بنهــــا 23 15


دمنهور 22 15


وادى النطرون 24 14


كفر الشيخ 22 15


المنصورة 23 14


الزقازيق 24 15


شبين الكوم 24 14


طنطا 23 14


دمياط 22 13


بورسعيد 22 15


الإسماعيلية 24 13


السويس 23 14


العريش 22 12


رفح 21 11


رأس سدر 23 13


نخل 22 08


كاترين 16 05


الطور 24 14


طابا 24 15


شرم الشيخ 26 16


الاسكندرية 23 13


العلمين الجديدة 22 12


مطروح 22 12


السلوم 21 10


سيوة 20 09


رأس غارب 25 15


الغردقة 25 15


سفاجا 25 16


مرسى علم 26 16


شلاتين 28 19


حلايب 26 20


أبو رماد 27 18


رأس حدربة 26 20


الفيوم 23 11


بني سويف 23 10


المنيا 23 10


أسيوط 24 09


سوهاج 24 11


قنا 25 12


الأقصر 25 12


أسوان 26 12


الوادى الجديد 26 09


أبوسمبل 25 12

 

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