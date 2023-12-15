صديقة مقربة لـ ماثيو بيري تكشف تفاصيل الساعات الأخيرة قبل وفاته.. فيديو

بعد مضي نحو الشهر والنصف على وفاة نجم مسلسل friends ماثيو بيري عن عمر ناهز 54 عاما، كشفت صديقته المقربة الممثلة جينفر أنيستون خلال مقابلة مع مجلة “فارايتي” تفاصيل الساعات الأخيرة قبل وفاة صديقها.





جينفر تحدثت عن المحادثة التي جرت بينها وبين “ماثيو بيري” قبل وفاته بساعات قليلة، وكشفت أن ماثيو كان يتمتع بصحة جيدة، : “أريد أن يعرف الجميع أنه كان يتمتع بصحة جيدة بالفعل.. صحته كانت في تحسن، افتقدته بشدة.. لقد كان يجعلنا نضحك من أعماقنا”، وجاء ذلك ضمن تقرير عرضته فضائية العربية.



وشكلت وفاة نجم مسلسل friends الشهير لعشاق العمل الي عرض لأول مرة عام 1994 صدمة بعد أن اشتهر ببطولة جميع حلقاته البالغ عددها 236 حلقة، ويشار إلى أن ماثيوبيري وجد متوفيًا في بيته في 28 أكتوبر الماضي تاركا خلفه بسمة على وجوه أصدقائه ومحبيه.