عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

صديقة مقربة لـ ماثيو بيري تكشف تفاصيل الساعات الأخيرة قبل وفاته.. فيديو

أبطال مسلسل فريندز
أبطال مسلسل فريندز

بعد مضي نحو الشهر والنصف على وفاة نجم مسلسل friends  ماثيو بيري عن عمر ناهز 54 عاما، كشفت صديقته المقربة الممثلة جينفر أنيستون خلال مقابلة مع مجلة “فارايتي” تفاصيل الساعات الأخيرة قبل وفاة صديقها.
 

txt

مفاجأة في أسعار الذهب والدولار.. وتحرك جديد لـ عيار 21| أخبار تهمك

txt

أخي أخذ اسمي.. أحمد حلمي يروي قصة مؤثرة عن شقيقه الراحل خالد| شاهد


جينفر تحدثت عن المحادثة التي جرت بينها وبين “ماثيو بيري” قبل وفاته بساعات قليلة، وكشفت أن ماثيو كان يتمتع بصحة جيدة، : “أريد أن يعرف الجميع أنه كان يتمتع بصحة جيدة بالفعل.. صحته كانت في تحسن، افتقدته بشدة.. لقد كان يجعلنا نضحك من أعماقنا”، وجاء ذلك ضمن تقرير عرضته فضائية العربية.

وشكلت وفاة نجم مسلسل friends الشهير لعشاق العمل الي عرض لأول مرة عام 1994 صدمة بعد أن اشتهر ببطولة جميع حلقاته البالغ عددها 236 حلقة، ويشار إلى أن ماثيوبيري وجد متوفيًا في بيته في 28 أكتوبر الماضي تاركا خلفه بسمة على وجوه أصدقائه ومحبيه.

ماثيو بيري مسلسل Friends Friends جينفر أنيستون فضائية العربية وفاة نجم مسلسل friends

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انخفاض أسعار السكر والبصل وزيادة المرتبات.. 3 أخبار سعيدة من الحكومة للمواطنين

1000 جنيه|تحرك صادم في سعر الذهب خلال ساعات وعيار 21 الآن مفاجأة

3 قنوات مفتوحة وتعليق مدحت شلبي.. شاهد مباراة الأهلي واتحاد جدة بهذه الطريقة

مفاجأة مدوية.. نجم الأهلي السابق يوقع رسميا للزمالك سرا .. تفاصيل

انهيار مفاجئ لسعر الدولار لأول مرة منذ شهور عالميًا.. وهذا ثمنه الآن بالبنوك

البطانة أزمة المهرجان.. شاهد فستان هيدي كرم المثير للجدل على السوشيال ميديا

قرار عاجل من الزمالك بعد الهزيمة أمام المصري البورسعيدي

اظبطها الآن|تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي واتحاد جدة في كأس العالم للأندية

ترشيحاتنا

مسؤول أمريكي: المدمرة ماسون في الطريق لمساعدة السفينة المتضررة بالبحر الأحمر

خطيب المسجد النبوي: أعلى الرسل مرتبة ودرجة محمد ثم إبراهيم

التضامن: توفير دعم نقدي لـ1,2 مليون معاق بتكلفة سنوية 8,2 مليار جنيه

هنتقم منك انتي وبنتك.. مفاجآت جديدة في محاولة الاعتداء على أرملة وائل الإبراشي

قبل انطلاقها بأيام.. نصائح لطلاب الجامعات بشأن امتحانات الفصل الدراسي الأول

للمرة الثانية.. شركة أمن بحري بريطانية: استهداف سفينة سويسرية قبالة سواحل اليمن


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لن تصدق| سعر فستان صبا مبارك في افتتاح مهرجان الجونة.. تعرف عليه

تسببت في وفاة عمرو عبدالحق.. الفرق بين الذبحة الصدرية والأزمة القلبية

إطلالة عصرية.. فستان إلهام شاهين تتألق في في موناكو .. شاهد

سعر فستان بسنت شوقي في افتتاح مهرجان الجونة يثير ضجة.. شاهد

فيديو

فرح منة طه ومحمد دسوقي .. ليلة زفاف تثير الجدل في الشارع المصري| فيديوجراف

إحنا نخوف أي حد.. ماذا قال كهربا عن لقاء اتحاد جدة؟.. فيديو جراف

مفاجأة في كواليس اجتماع أحمد فتوح بمسئولي الأهلي

50 ألف دولار ومحضر| تفاصيل خناقة بوسي وهشام ربيع.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمرو صبحي يكتب: قانون الجو بين الفلسفة والتطبيق

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: البلوكات الإسرائيلية لعبة مرعبة

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد ..آخر هدايا القدر (1)

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: خنق اسرائيل

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وماذا بعد؟

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الأهداف الرئيسية للعدو لتدمير غزة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: زبيدة ثروت صاحبة أجمل عيون

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أغاني المهرجانات لطمة على جبين الفن

اﻟﻤﺰﻳﺪ