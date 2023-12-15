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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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مفاجأة في أسعار الذهب والدولار.. وتحرك جديد لـ عيار 21| أخبار تهمك

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الذهب اليوم.. قدم موقع “صدى البلد” مجموعة من الأخبار الخدمية المتنوعة، اليوم الجمعة 15-12-2023، تتضمن آخر مستجدات أسعار الذهب، وتحديثات سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه، بجانب متابعة الأرصاد ودرجات الحرارة.

 ومن خلال التقرير التالي، نستعرضها لكم:
 

سجل سعر الذهب اليوم 
 

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 3268 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 2860 جنيها.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 2452 جنيها للجرام.

أما سعر الجنيه الذهب فسجل 22880 جنيه.

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الجمعة:

سعر الدولار اليوم  

سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 30.84 جنيه لشراء، و30.93 جنيه للبيع.


سعر اليورو 
سعر اليورو 33.69 جنيه للشراء، و 33.81جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني

سعر الجنيه الإسترليني 38.23 جنيه للشراء، و39.36 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي 8.22 جنيه للشراء ، و8.24 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي100.22 جنيه للشراء، و64. 100جنيه للبيع.

فيما أكدت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، أن البلاد من أمس الخميس، وهي تشهد استقرارا في الأحوال الجوية، وأن اليوم ستكون حالة الجو مثل الأمس.

وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر، المذاع على القناة الأولى، أنَّ البلاد تتأثر بـ مرتفع جوي، يتسبب في ارتفاع درجات الحرارة، وأنه لن يكون هناك سحب في الجو.

ولفتت إلي أن المرتفع الجوي يجعل المواطنين تشعر أن هناك ارتفاع في درجات الحرارة خلال فترة النهار، وأن درجات الحرارة الآن أعلي من المعدلات الطبيعية في مثل هذا التوقيت من العام بـ درجة أو درجتين.

وأشارت إلي أن العظمى على القاهرة الكبرى تتراوح بين الـ 23 و24 درجة خلال فترة النهار، وأن الأجواء معتدلة، ولكن فترة الظهيرة هناك ارتفاع في درجات الحرارة.


وحذرت من الانخفاضات الكبيرة في درجات الحرارة خلال فترة الليل، وأن درجة الحرارة في الليل تصل لـ 13، ولذلك على المواطنين ارتداء الملابس المناسبة للجو.


كما وجهت تحذير عاجل لـ المواطنين وسائقي السيارات، وذلك بسبب الشبورة المائية في الساعات الصباحية.
 

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة:
العظمى الصغرى

القاهرة 25 - 18
الإسكندرية 24 - 13
الإسماعيلية 23 - 13
الغردقة 27 -18
أسوان 29 - 13
سوهاج 27 - 12
المنيا 25 - 10

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