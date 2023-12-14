«خد اسمي».. أحمد حلمي يتحدث عن شقيقه الراحل وينهار «فيديوجراف»

عزاء شقيق أحمد حلمي .. حالة حزن شديدة يعيشها الفنان أحمد حلمي، بعد وفاة شقيقه الأكبر خالد الذي وافته المنية قبل أيام، متأثرًا بأزمة قلبية، وهو ما ظهر خلال مراسم جنازة شقيق أحمد حلمي، وأيضًا خلال عزاء شقيق أحمد حلمي.

جنازة شقيق أحمد حلمي

فقد انهار أحمد حلمي باكيًا في مرات عديدة، بسبب افتقاده الشديد لشقيقه الأكبر، والدور الذي كان يلعبه الراحل داخل عائلة الفنان المصري طيلة سنوات.

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وروى أحمد حلمي موقفا مؤثرًا عن شقيقه الراحل، بعدما أكد على أنه حصل على اسمه قبل سنوات طويلة، وهو ما دونه الفنان المصري عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، فكتب أحمد حلمي قائلا: "أخي أخذ اسمي"، ليسرد ما حدث بين والديه حينما علما بالحمل، إذ قالت والدته وقتها "هسميه أحمد"، فما كان من الأب إلا الرد قائلا "اسم جميل.. بس أنا كان نفسي أسميه خالد حلمي، بحسب "العربية".

عقب هذه الكلمات نظرت والدة الفنان أحمد حلمي إلى سقف الغرفة، وأخذت تردد اسم خالد بنغمات مختلفة، وكأنها تقرأ حروفه بجوار مصباح الغرفة الذي لم يتغير حتى الآن، لكنها لم تقتنع بالاسم.

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