كأس العالم للأندية..ماذا قال حسين الشحات ومجدي أفشة عن مشاركة الأهلي ؟ «فيديوجراف»

مشاركة النادي الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية 2023 وماذا قال حسين الشحات ومجدي أفشة ؟ حيث أكد حسين الشحات، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن السويسري مارسيل كولر المدير الفني لـ النادي لأهلي، تحدث معهم عن أهمية المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 2023 بالمملكة العربية السعودية، مشددًا على أن جماهير الأهلي دائمًا لها دور كبير في الإنجازات التي تحققت خلال مشوار الفريق.

الأهلي وكأس العالم للأندية 2023

وقال حسين الشحات: «مارسيل كولر دائمًا يتحدث مع لاعبي الأهلي عن أهمية المشاركة في كأس العالم للأندية ويسعى لتحفيز اللاعبين للظهور بشكل قوي، خصوصًا أن بطولة كأس العالم للأندية 2023 سيتابعها العديد من الجماهير في مختلف العالم، ونتمنى تحقيق نتائج مشرّفة بكل تأكيد».

اقرأ أيضًا: وسقط لصوص الغلابة.. الكشف عن المتسببين في أزمة السكر «فيديوجراف»

من جانبه أكد محمد مجدي أفشة ، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، جاهزية فريق النادي الأهلي لخوض منافسات بطولة كأس العالم للأندية ‏‏2023 بالمملكة العربية السعودية، مشيرًا إلى أن اللاعبين لديهم طموح كبير من أجل تحقيق إنجاز جديد خلال البطولة.

وقال مجدي أفشة: «النادي الأهلي صاحب تاريخ عظيم وحقق العديد من البطولات والإنجازات، وهو دائمًا صاحب الأرقام القياسية، ‏والمشاركة في كأس العالم للأندية للمرة التاسعة في تاريخه والرابعة على التوالي إنجاز كبير بكل تأكيد»‎.‎

للمزيد حول مشاركة النادي الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية 2023 وماذا قال حسين الشحات ومجدي أفشة شاهد الفيديوجراف التالي: