خضع لعملية خطيرة مؤخرًا.. انهيار أحمد حلمي في جنازة شقيقه.. فيديوجراف

وفاة شقيق أحمد حلمي وجنازة شقيق أحمد حلمي وعزاء شقيق أحمد حلمي .. ثلاث جمل شهدت معدلات كبيرة من البحث خلال الساعات الماضية منذ إعلان وفاة شقيق أحمد حلمي .. حيث فقد الفنان أحمد حلمي شقيقه الأكبر خالد حلمي، صباح يوم أمس الجمعة 8 من ديسمبر الجاري، لتسيطر مشاعر الحزن على الفنان أحمد حلمي عقب رحيل شقيقه.

وفاة شقيق أحمد حلمي

ونعي الفنان أحمد حلمي شقيقه الأكبر خالد حلمي، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وكتب أحمد حلمي: "توفي إلى رحمة الله أخويا خالد محمد حلمي عبد الرحمن، العزاء في مسجد الشرطة بالشيخ زايد، وذلك يوم الأحد الموافق 10 ديسمبر نسألكم الدعاء".

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