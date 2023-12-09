خربشة الوش مفيهاش معلش.. طبيبة تكشف عن مرض نهايته الموت.. فيديوجراف

أعراض السعار وما هو مرض السعار الذي يوصف بأنه مرض نهايته الموت ؟ حيث قالت الدكتورة مني مختار، أخصائي طوارئ القصر العيني، إن خربشة القط نهايتها الموت، حيث إن الخربشة تنقل سعار، وكتبت منى على فيسبوك "الناس اللي كانت متشككة رغم أننا قولنا مليون مرة".

أعراض السعار

وأضافت: "جالنا فى طوارئ مستشفى عين شمس التخصصي من فترة طالب بكلية الهندسة، عنده تشنجات واضطراب فى درجة الوعي، عملنا كل الفحوصات الممكنة كلها ما وصلتش للسبب".

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