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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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وسقط لصوص الغلابة.. الكشف عن المتسببين في أزمة السكر «فيديوجراف»

سقوط شبكة فساد داخل
سقوط شبكة فساد داخل وزارة التموين

تفاصيل الكشف عن قضية فساد التموين الكبرى والقبض على مستشار وزير التموين وعصابته المكونة من 8 موظفين المتسببين في أزمة السكر وارتفاع سعر السكر في الأسواق خلال الفترة الماضية .. القبض علي مستشار وزير التموين.. تورط مسئول كبير داخل وزارة التموين برفقة 8 موظفين أخرين، في عمليات احتكار وحجب السكر عن المواطنين وبيعه في السوق السوداء بضعف السعر، مما تسبب في أزمة السكر التي عاني منها المصريون في الفترة الماضية. 

تفاصيل قضية فساد التموين الكبرى

ووقع مستشار وزير التموين برفقه 8 موظفين أخرين، في قبضة نيابة أمن الدولة العليا، وباشرت النيابة العامة التحقيق فى تلك الوقائع، كما أصدرت قرارات بتسليم السلع المضبوطة للجهات التابعة لوزارة التموين، لبيعها للجمهور بأسعارها الرسمية بعد ثبوت صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

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للمزيد بشأن تفاصيل الكشف عن قضية فساد التموين الكبرى والقبض على مستشار وزير التموين وعصابته المكونة من 8 موظفين المتسببين في أزمة السكر وارتفاع سعر السكر في الأسواق خلال الفترة الماضية شاهد الفيديوجراف التالي: 

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