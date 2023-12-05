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عانت بعد وفاة ابنها بحادث بشع.. محطات في حياة ناهد فريد شوقي «فيديوجراف»

الراحلة ناهد فريد
الراحلة ناهد فريد شوقي

كثير من الجمهور مهتم بالبحث عن وفاة ناهد فريد شوقي وجنازة ناهد فريد شوقي وموعد عزاء ناهد فريد شوقي .. حيث شكّلت وفاة ناهد فريد شوقي صدمة جديدة في الوسط الفنى بعد إعلان رحيل المنتجة ناهد فريد شوقي التي قدمت للوسط الفنى عددا من الأعمال الفنية التى تظل علامة فى تاريخ السينما.

وفاة ناهد فريد شوقي

ولدت ناهد فريد شوقي فى الخامس والعشرين من ديسمبر عام 1950، ونشأت في عائلة فنية عريقة، فوالدها هو الفنان الراحل فريد شوقي، وأمها هي الفنانة الراحلة هدى سلطان، وشقيقتها من والدها الفنانة رانيا فريد شوقي.

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