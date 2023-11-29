«مصاصة الدماء» تطارد القوات الروسية في أوكرانيا.. ما القصة؟ «فيديوجراف»

طائرة Vampire أو مصاصة الدماء أو الساحرة الشريرة.. باتت هذه الطائرة تطارد القوات الروسية في أوكرانيا، في وقت تقترب فيه الحرب من إتمام عامها الثاني.

طائرة Vampire وحرب روسيا وأوكرانيا

تقول أوكرانيا، إن الطائرة من دون طيار "Vampire"، المعروفة باسم"مصاصة الدماء"، تمثل كابوسا للقوات الروسية التي تطلق عليها اسم "بابا ياجا"، وهو مخلوق شرير أسطوري، بحسب "العين" الإخبارية.

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للمزيد حول مواصفات طائرة Vampire التي دخلت الخدمة في حرب روسيا وأوكرانيا والمعروفة بـ مصاصة الدماء وآخر تطورات حرب أوكرانيا شاهد الفيديوجراف التالي: