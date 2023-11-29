عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

«مصاصة الدماء» تطارد القوات الروسية في أوكرانيا.. ما القصة؟ «فيديوجراف»

«مصاصة الدماء» تطارد
«مصاصة الدماء» تطارد القوات الروسية في أوكرانيا

طائرة Vampire أو مصاصة الدماء أو الساحرة الشريرة.. باتت هذه الطائرة تطارد القوات الروسية في أوكرانيا، في وقت تقترب فيه الحرب من إتمام عامها الثاني. 

طائرة Vampire وحرب روسيا وأوكرانيا

تقول أوكرانيا، إن الطائرة من دون طيار "Vampire"، المعروفة باسم"مصاصة الدماء"، تمثل كابوسا للقوات الروسية التي تطلق عليها اسم "بابا ياجا"، وهو مخلوق شرير أسطوري، بحسب "العين" الإخبارية. 

اقرأ أيضًا: كنز جديد.. ماذا وجدت بعثة كندية في صحراء مصر الغربية؟ 

«حاسس إني في بلدي ووطني».. تفاصيل حصول عمرو أديب على الجنسية السعودية «فيديوجراف»

الإنترنت مقابل عودة الشركات للإعلان على منصته.. كواليس زيارة إيلون ماسك للاحتلال «فيديوجراف»

للمزيد حول مواصفات طائرة Vampire التي دخلت الخدمة في حرب روسيا وأوكرانيا والمعروفة بـ مصاصة الدماء وآخر تطورات حرب أوكرانيا شاهد الفيديوجراف التالي:

مصاصة الدماء طائرة Vampire روسيا روسيا وأوكرانيا حرب أوكرانيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بيان حكومي عاجل بشأن تخفيف أحمال الكهرباء| ماذا قال رئيس الوزراء وموعد الانتهاء؟

علشان تبقى عارف| الحكومة تصارح المواطنين بأسباب أزمة الكهرباء.. وهذا ما سيحدث قريبًا

سد النهضة.. خبير يدعو إلى توثيق الأضرار المحتملة على أمن مصر المائي

توقعات بالتخفيض.. أعلى سعر فائدة على الشهادات في البنوك

أحمد حسن يعلن عن راعٍ جديد لـ الزمالك

5 سيدات و4 رجال داخل الشقة.. الداخلية تداهم وكرا لممارسة الرذيلة بالإسكندرية

تنبيه رسمي | اجتماع عاصف لـ الخطيب مع كولر في الأهلي

أحمد حسن يعلن عن مفاجأة لجماهير الأهلي

موضوعات متعلقة

كوارث سائقي النقل.. أحدهم روع المواطنين وآخر دمر كوبري عرابي «فيديوجراف»

هل ظهرت سلالات جديدة من الدرن في مصر بسبب اللاجئين؟ .. فيديوجراف

موعد الملء الخامس.. آخر تطورات سد النهضة الإثيوبي .. فيديوجراف

«بطلوا تقولوا أي كلام».. أزمة احتفال صلاح محسن المثير وردود الفعل «فيديوجراف»

رانيا يوسف تثير الجدل مجددًا: موافقة بنتي تعيش تجربة المساكنة «فيديوجراف»

فيديو أحرج إسرائيل.. عجوز تلوح لأفراد المقاومة بعد إطلاق سراحها من الأسر «فيديوجراف»

للمرة الثانية في أسبوع.. هجوم على سفينة حاويات مملوكة لملياردير إسرائيلي|فيديوجراف

ترشيحاتنا

بسبب الجرائم اللاإنسانية.. مجلس الأمن التركي يحذر إسرائيل

خصم إلى 70% .. اشترِ أوبل كروس لاند الجديدة

شاهد.. اللحظات الأولى لإفراج حماس عن الدفعة السادسة من المحتجزين الإسرائيليين

في ظل الحصار والحرب.. غزة تعود إلى عصر التنقل الحمير

انطلاق مشروع كبير للتأمين الطبي على الرياضيين في مصر

ليفربول يسعى لحسم تأهله لدور الـ16 من اليوروبا ليج أمام لاسك النمساوي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بزيادة وزن.. بوسى تثير الجدل بعد تصريحات طليقها الأخيرة

مع عودة كورونا.. 3 طرق سحرية لرفع المناعة سريعا

أفضل علاج للقولون والانتفاخ

شعر مختلف.. ياسمين رئيس تثير الجدل بصورة جديدة| شاهد

فيديو

«مصاصة الدماء» تطارد القوات الروسية في أوكرانيا.. ما القصة؟ «فيديوجراف»

هل تسبب حسام غالي في رحيل موسيماني وسيد عبدالحفيظ عن الأهلي؟|«فيديوجراف»

عيش حر بجنيه..تفاصيل طرح خبز عبر الكارت الذكي لغير حاملي بطاقات التموين «فيديوجراف»

مراهقة إسرائيلية تكسر صمت الهدنة .. فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : صراع الذكاء الاصطناعي والذكاء التشريعي

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هدنة غزة.. وشرعية الأمر الواقع

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: احذر الحرابي

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: دور قطاع الألبان في تطوير الصناعات

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ليتهم تعلموا الدرس!

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: الراعي الرسمي للإنسانية في المنطقة

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: بدلة "بيبي" وبيجامة "جو"

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: "TRAINAIR PLUS" طريق الإيكاو نحو تنمية مستدامة للنقل الجوي

اﻟﻤﺰﻳﺪ