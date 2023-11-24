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رئيس التحرير
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كنز جديد.. ماذا وجدت بعثة كندية في صحراء مصر الغربية؟

اكتشاف نفط في صحراء
اكتشاف نفط في صحراء مصر الغربية

كنوز مصر واكتشافات الغاز وآبار البترول والغاز في الصحراء الغربية .. الدولة المصرية وضعت نصب أعينها خطة طموحة للتحول إلى مركز إقليمي لتجارة وتداول الغاز الطبيعي المسال، والمساهمة في تأمين احتياجات الأسواق العالمية، وذلك بعد نجاحها في تحقيق الاكتفاء الذاتي منه، بما تمتلكه من بنية تحتية تتمثل في شبكات ومصانع إسالة وموانئ تؤهلها للقيام بهذا الدور المهم. 

بترول مصر

وبدأت مصر استئناف عملية تصدير الغاز المسال خلال شهر أكتوبر الماضي، وهو أمر له مردود إيجابي على الاقتصاد الوطني، كما يساعد الدولة في تأمين مصادر العملة الصعبة "الدولار"، حيث يوجد 3 شحنات غاز مسال غادرت مصر خلال شهر أكتوبر (2023).

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