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ماذا قالت وزارة التموين عن أزمة السكر وأسبابها؟ «فيديوجراف»

ماذا قالت وزارة التموين
ماذا قالت وزارة التموين عن أزمة السكر وأسبابها

موعد انخفاض سعر السكر .. في ظل تفاقم أزمة السكر في الأسواق المصرية، وارتفاع أسعارها في الأسواق بشكل جنوني وغير مبرر، سعت الحكومة لإيجاد حلول سريعة لحل الأزمة، لتبشر المواطنين، وتوفرها بالأسواق في القريب العاجل، ليتركز بحث المواطنين على عبارات مثل "موعد انخفاض سعر السكر"، و"سعر السكر اليوم". 

موعد انخفاض سعر السكر

الإعلامي شريف عامر، من خلال برنامجه يحدث في مصر، الذي يعرض عبر شاشة قناة mbc مصر، أن السكر يتم بيعه أون لاين عن طريق الشحن ووصل سعر الكيلو إلى 49 جنيهًا غير مصاريف الشحن.

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للمزيد حول موعد انخفاض سعر السكر وسعر السكر اليوم وسبب حدوث أزمة السكر وماذا قالت الحكومة عن أزمة السكر في الأسواق شاهد الفيديوجراف التالي:

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