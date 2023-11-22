برعاية مصرية قطرية أمريكية .. تفاصيل صفقة تبادل الأسرى والهدنة بين حماس وإسرائيل «فيديوجراف»

تفاصيل صفقة تبادل الأسرى والهدنة بين حماس وإسرائيل وموعد بدء الهدنة بين حماس وإسرائيل.. اقتربت مؤشرات صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة حماس والتوصل إلى هدنة إنسانية في قطاع غزة، أن تتم خلال الساعات المقبلة، وذلك في ضوء الوساطة المصرية القطرية الأمريكية المكثفة التي تدفع نحو إعلان الهدنة وخفض التصعيد داخل القطاع، فيما سيجري تحديد موعد بدء الهدنة بين حماس وإسرائيل خلال الساعات المقبلة .

تفاصيل صفقة تبادل الأسرى والهدنة بين حماس وإسرائيل

عن تفاصيل صفقة تبادل الأسرى والهدنة بين حماس وإسرائيل فقد عقد رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، أمس الثلاثاء، 3 اجتماعات لبحث الموافقة على الصفقة مع حركة حماس التي تحتجر ما يقرب من 240 أسيرا إسرائيليا ومزدوج الجنسية، بعد هجوم 7 أكتوبر الماضي، الذي شنته تحت شعار "طوفان الأقصى" ضد مستوطنات غلاف غزة، ليتركز البحث عن عبارات مثل “ موعد بدء الهدنة بين حماس وإسرائيل “، و”تفاصيل صفقة تبادل الأسرى والهدنة بين حماس وإسرائيل”.

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