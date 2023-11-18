مفاجأة عثر عليها الاحتلال بمواقع الحرب.. اكتشاف سر بقاء جنود القسا.م فترات طويلة دون طعام|فيديوجراف

ما سر صمود مقاتلي كتائب القسام التابعة لحركة المقاومة الفلسطينية حماس في وجه آلة الحرب الإسرائيلية كل هذه الفترة بدون إمدادات غذاء؟ لا تتوقف إسرائيل في دراسة وتحليل كل شيء خاص بحركة حماس، خصوصا بعد الصدمة التي تعرضوا لها في هزيمة طوفان الأقصى، وتفاجئهم بقوة كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية التي أذاقتهم أكبر هزيمة نفسية لجيش الاحتلال، وفي أحدث الملفات التي كانت تشغل بال الجيش الإسرائيلي، هو كيفية بقاء جنود كتائب القسام لفترات كبيرة بدون وجود مدد من الطعام، سواء كان ذلك أسفل الأرض في الأنفاق، أو في المهام العسكرية التي تتطلب وجودهم لفترات طويلة بأماكن نائية بدون تزود من المواد الغذائية.

مقاتلو كتائب القسام وحرب غزة

بعد دراسة الأجواء المحيطة بأماكن عمليات حماس، وكان آخرهم الهجوم الذي قام به 3 من عناصر حماس بالضفة الغربية، وبالعودة أيضا إلى التفاصيل التي تم جمعها من مواقع أحداث طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر، فقد توصل الجيش الإسرائيلي إلى وجبة الطعام الأساسية التي يعتمد عليها جنود كتائب القسام، ويعتقد الجيش الإسرائيلي، أن تلك الوجبة ليست اختيارية للجنود، ولكنها جزء من منظومة حماس، وذلك لما تحتويه تلك الوجبة من العناصر الهامة للبقاء لأطول وقت دون طعام، وإمكانية الاحتفاظ بها لفترات طويلة دون أن تفسد، وفي ذات الوقت لما تحتويه من كافة العناصر الأساسية لما يتطلبه الجندي من طاقة وعناصر غذائية مهمة له.

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