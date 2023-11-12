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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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حكم مباراة أرسنال وبيرنلي يرفض مشاركة محمد النني.. ما السبب؟ «فيديوجراف»

حكم مباراة أرسنال
حكم مباراة أرسنال وبيرنلي يرفض مشاركة محمد النني

أهداف مباراة أرسنال وبيرنلي ضمن الدوري الإنجليزي.. رفض مايكل أوليفير، حكم مباراة أرسنال وبيرنلي، دخول المصري محمد النني، خلال اللقاء الذي فاز به الجانرز في الجولة الثانية عشر من الدوري الإنجليزي، فما السبب؟

رفض مشاركة محمد النني في مباراة أرسنال وبيرنلي

يذكر أن فريق أرسنال حقق فوزًا على ضيفه بيرنلي بنتيجة (3-1)، في المباراة التي جمعت بين الفريقين، على ملعب الاتحاد.

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للمزيد حول أهداف مباراة أرسنال وبيرنلي، ضمن مباريات الدوري الإنجليزي، وسر رفض مشاركة محمد النني في مباراة أرسنال وبيرنلي، شاهد الفيديوجراف التالي:

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