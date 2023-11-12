حكم مباراة أرسنال وبيرنلي يرفض مشاركة محمد النني.. ما السبب؟ «فيديوجراف»

أهداف مباراة أرسنال وبيرنلي ضمن الدوري الإنجليزي.. رفض مايكل أوليفير، حكم مباراة أرسنال وبيرنلي، دخول المصري محمد النني، خلال اللقاء الذي فاز به الجانرز في الجولة الثانية عشر من الدوري الإنجليزي، فما السبب؟

رفض مشاركة محمد النني في مباراة أرسنال وبيرنلي

يذكر أن فريق أرسنال حقق فوزًا على ضيفه بيرنلي بنتيجة (3-1)، في المباراة التي جمعت بين الفريقين، على ملعب الاتحاد.

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