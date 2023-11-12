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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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عراف يتنبأ بأحداث مدمرة تهز أمريكا خلال 2024 .. ماذا قال؟.. «فيديوجراف»

عراف يتنبأ بأحداث
عراف يتنبأ بأحداث مدمرة تهز أمريكا خلال 2024

تسونامي أمريكا أو زلزال أمريكا .. نبوءة أطلقها العراف الأمريكي الشهير كريج هاميلتون باركر الذي توقع حدوث حدث مناخي مدمر في كاليفورنيا خلال 2024 .. حيث أصدر أحد العرافين تنبؤًا مخيفًا لعام 2024 قد يكون له عواقب وخيمة على جزء ثري جدًا من العالم. 

تسونامي أمريكا

بحسب صحيفة “ديلي ستار”، انتقل كريج هاميلتون باركر، الذي كان يُلقب في الماضي بـ "نوستراداموس الجديد"، إلى قناته على YouTube لتحميل حلقة جديدة من برنامج Coffee with Craig. وناقش في الفيديو ما يتوقعه للعام المقبل، 2024.

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للمزيد حول تسونامي أمريكا أو زلزال أمريكا ونبوءة أطلقها العراف الأمريكي الشهير كريج هاميلتون باركر الذي توقع حدوث حدث مناخي مدمر في كاليفورنيا خلال 2024 شاهد الفيديوجراف التالي:

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