عراف يتنبأ بأحداث مدمرة تهز أمريكا خلال 2024 .. ماذا قال؟.. «فيديوجراف»

تسونامي أمريكا أو زلزال أمريكا .. نبوءة أطلقها العراف الأمريكي الشهير كريج هاميلتون باركر الذي توقع حدوث حدث مناخي مدمر في كاليفورنيا خلال 2024 .. حيث أصدر أحد العرافين تنبؤًا مخيفًا لعام 2024 قد يكون له عواقب وخيمة على جزء ثري جدًا من العالم.

تسونامي أمريكا

بحسب صحيفة “ديلي ستار”، انتقل كريج هاميلتون باركر، الذي كان يُلقب في الماضي بـ "نوستراداموس الجديد"، إلى قناته على YouTube لتحميل حلقة جديدة من برنامج Coffee with Craig. وناقش في الفيديو ما يتوقعه للعام المقبل، 2024.

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