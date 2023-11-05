انتقام السماء.. إسرائيل تستخدم ثاني أكبر قنبلة بترسانتها في جباليا فتحترق قاعدة للجيش الأمريكي «فيديوجراف»

مجزرة جباليا في غزة على يد إسرائيل .. في الآونة الأخيرة أثارت الهجمات العسكرية من قبل إسرائيل في مخيم جباليا في قطاع غزة العديد من التساؤلات والجدل بخصوص تفاصيل هذه الهجمات والأسلحة المستخدمة وتأثيرها على الأرض والسكان المحليين.

إسرائيل والجيش الأمريكي

وفقًا لتحليل نيويورك تايمز، تم تنفيذ الضربة باستخدام قنبلتين يفوق وزن كل منهما 900 كجم. هذا الوزن الهائل للقنابل أثار تساؤلات حول مدى تناسب الاستخدام في منطقة مكتظة بالسكان مثل جباليا.

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