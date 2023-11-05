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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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انتقام السماء.. إسرائيل تستخدم ثاني أكبر قنبلة بترسانتها في جباليا فتحترق قاعدة للجيش الأمريكي «فيديوجراف»

إسرائيل تقصف جباليا
إسرائيل تقصف جباليا فتحترق قاعدة أمريكية

مجزرة جباليا في غزة على يد إسرائيل .. في الآونة الأخيرة أثارت الهجمات العسكرية من قبل إسرائيل في مخيم جباليا في قطاع غزة العديد من التساؤلات والجدل بخصوص تفاصيل هذه الهجمات والأسلحة المستخدمة وتأثيرها على الأرض والسكان المحليين.

إسرائيل والجيش الأمريكي

وفقًا لتحليل نيويورك تايمز، تم تنفيذ الضربة باستخدام قنبلتين يفوق وزن كل منهما 900 كجم. هذا الوزن الهائل للقنابل أثار تساؤلات حول مدى تناسب الاستخدام في منطقة مكتظة بالسكان مثل جباليا.

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للمزيد حول تفاصيل مجزرة جباليا في قطاع غزة والتي ارتكبها الجيش الإسرائيلي ضد المدنيين في مخيم جباليا وسط قطاع غزة شاهد الفيديوجراف التالي:

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