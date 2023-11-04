«اللي يموت الأول هيتاكل».. شاب كهف تايلاند أنهى حياته بعد مأساة 5 سنوات لسبب صادم «فيديوجراف»

من أبرز غرائب تايلاند أو أخبار الغرائب بوجه عام هو ما نشرته "ديلي ميل" بشأن الشاب الذي نجا من كهف تايلاند .. فبعد مرور خمسة أعوام على نجاته من كهف جبلي غمرته المياه في تايلاند، ما زال لغز وفاة شاب يحيطه الكثير من الغموض، إذ تم العثور على جثته في 12 فبراير الماضي، ومنذ ذلك الوقت تستمر التحقيقات حول وفاته، والغريب أن سبب الوفاة هو أكل لحم صديقه.

كهف تايلاند

الشاب التايلاندي، هو لاعب كرة قدم يبلغ من العمر 17 سنة، والغريب أن هاتف المحمول الخاص به لم توجد عليه أي بيانات أو صور، عندما أعيد إلى عائلته مع متعلقاته الشخصية.

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