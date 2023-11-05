غضب عربي.. ابن كيم كارداشيان يتنكر في هيئة أطفال غزة.. فيديوجراف

ابن كيم كارداشيان يثير غضب العرب بسبب إطلالته في الهالوين وظهوره بصورة الأطفال الجرحى في غزة وفلسطين المحتلة نتيجة القصف الإسرائيلي على غزة .. نجمة تلفزيون الواقع الأمريكية كيم كارداشيان أثارت عاصفة جدل، بعد احتفالها مع ابنها بقدوم الهالوين 2023.

ابن كيم كارداشيان وأطفال غزة

ونشرت كيم كارداشيان مجموعة صور لابنها عبر حسابها على موقع "إنستغرام"، الذي بدا متنكرًا بإطلالة تشبه ضحايا أطفال قطاع غزة.

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