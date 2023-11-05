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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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غضب عربي.. ابن كيم كارداشيان يتنكر في هيئة أطفال غزة.. فيديوجراف

ابن كيم كارداشيان
ابن كيم كارداشيان يتنكر لحفل الهالوين في هيئة أطفال غزة

ابن كيم كارداشيان يثير غضب العرب بسبب إطلالته في الهالوين وظهوره بصورة الأطفال الجرحى في غزة وفلسطين المحتلة نتيجة القصف الإسرائيلي على غزة .. نجمة تلفزيون الواقع الأمريكية كيم كارداشيان أثارت عاصفة جدل، بعد احتفالها مع ابنها بقدوم الهالوين 2023.

ابن كيم كارداشيان وأطفال غزة 

ونشرت كيم كارداشيان مجموعة صور لابنها عبر حسابها على موقع "إنستغرام"، الذي بدا متنكرًا بإطلالة تشبه ضحايا أطفال قطاع غزة.

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للمزيد حول تفاصيل صور ابن كيم كارداشيان التي أثارت غضب العرب بسبب إطلالته في الهالوين وظهوره بصورة الأطفال الجرحى في غزة وفلسطين المحتلة نتيجة القصف الإسرائيلي على غزة شاهد الفيديوجراف التالي:

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