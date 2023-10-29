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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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البدو لا يعرفون الهالوين.. قرارات عاجلة ضد المشاركين في حفل المنصورية.. فيديوجراف

قرارات عاجلة ضد المشاركين
قرارات عاجلة ضد المشاركين في حفل المنصورية

فيديو حفل المنصورية .. أمرت النيابة العامة بالجيزة، بإخلاء سبيل 5 أشخاص في واقعة حفل المنصورية الخاص بالهالوين بكفالة مالية. 

فيديو حفل المنصورية 

وجاء قرار النيابة العامة، بإخلاء سبيل 2 من القائمين على نشر مقاطع الفيديوهات الخاصة بـ حفل المنصورية بكفالة مالية 10 آلاف جنيه؛ للادعاءات الكاذبة وإثارة البلبلة، وأمرت النيابة بإخلاء سبيل مالك الفيلا بكفالة 100 ألف جنيه؛ لإقامته حفلا دون ترخيص، كما أمرت بإخلاء سبيل 2 من منظمي الحفل بكفالة 50 ألف جنيه.

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للمزيد حول فيديو حفل المنصورية وماذا فعل بدو عزبة العرب في المنصورية إزاء الشباب الذين تجمّعوا داخل فيلا سكنية للاحتفال بالهالوين حتى الفجر وتسببوا في حالة من الذعر والصخب لجيران الفيلا شاهد الفيديوجراف التالي:

حفل المنصورية فيديو حفل المنصورية هالوين عزبة العرب المنصورية

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