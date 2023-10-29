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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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ليست عن الزلازل.. رسالة جديدة من العالم الهولندي.. فيديوجراف

رسالة من العالم الهولندي
رسالة من العالم الهولندي بشأن فلسطين

علق العالم الهولندي فرانك هوجربيتس المثير للجدل، وأبدى رأيه في حرب غزة، ما فتح جبهة من الانتقادات الحادة ضده.

تغريدة العالم الهولندي عن فلسطين

وكتب هوغربيتس تغريدة عبر حسابه في تويتر مرفقة بخريطة لفلسطين، قال فيها "نسمع اليوم عن القصف الضخم على غزة والغزو البري من قبل إسرائيل. شعب فلسطين ليس لديه كهرباء ولا ماء ولا إنترنت. لقد تم قطعه بالكامل. إنها جريمة حرب ذات أبعاد هائلة ارتكبتها دولة لم تكن على الخريطة عام 1947"، بحسب "العربية". 

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للمزيد حول ما قاله العالم الهولندي فرانك هوجربيتس عن حرب غزة أو الحرب الإسرائيلية على غزة ووقوفه إلى جانب مأساة فلسطين ورده القوي على منتقديه شاهد الفيديوجراف التالي:

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