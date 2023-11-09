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رئيس التحرير
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إسرائيل تسحب حيوانات منوية من جثث قتلى هجوم حماس .. ما القصة؟ «فيديوجراف»

إسرائيل تسحب حيوانات
إسرائيل تسحب حيوانات منوية من جثث قتلى هجوم حماس

تطورات حرب إسرائيل وحماس في فلسطين المحتلة .. قرّرت وزارة الصحة الإسرائيلية السماح بسحب حيوانات منوية من قتلى إسرائيل، في أعقاب الهجوم الذي شنته حركة حماس يوم 7 أكتوبر الماضي.

حرب إسرائيل وحماس

وفقًا لتقرير صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، سُحبت حيوانات منوية من 33 رجلا من القتلى الإسرائيليين في أكتوبر، 4 منهم مدنيون والباقى جنود في الجيش، من أجل حفظها بالتجميد وإبقاء فرصهم في الإنجاب.

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للمزيد حول حرب إسرائيل وحماس في فلسطين المحتلة وتطورات حرب غزة وسر لجوء إسرائيل لسحب عينات سائل منوي من جثث قتلاها في غلاف غزة على يد حماس شاهد الفيديوجراف التالي:

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