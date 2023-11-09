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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الطفل النابغة .. نقل طالب من 6 ابتدائي إلى كلية العلوم بتوجيه رئاسي «فيديوجراف»

الطفل النابغة يحيى
الطفل النابغة يحيى عبد الناصر

الطفل النابغة يحيى عبدالناصر الذي تم إلحاقه بكلية العلوم جامعة دمياط بأمر الدولة، حيث وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على إلحاق الطالب/ يحيى عبد الناصر محمد، المقيد بالصف السادس الابتدائي بمدرسة اللغات الرسمية بدمياط، للدراسة بكلية العلوم جامعة دمياط، نظراً لنبوغه العلمي، مع قيام وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي، باستكمال الإجراءات الإدارية الخاصة بذلك.

 

الطفل النابغة يحيى عبدالناصر

يأتي ذلك انحيازاً من جانب الدولة للنابغين، وبناء على توجيه من الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتقديم الرعاية الكاملة لهم.

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للمزيد حول قصة الطفل النابغة يحيى عبدالناصر وقرار إلحاقه بكلية علوم دمياط بأمر الدولة في إطار اهتمامها بالطلاب النابغين شاهد الفيديوجراف التالي:

كلية العلوم علوم دمياط يحيى عبدالناصر دمياط الطفل النابغة

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