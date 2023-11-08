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«مفيش سوبر مان تاني»..هؤلاء هم الأبطال الجدد في مخيلة جيل غزة «فيديوجراف»

هؤلاء هم الأبطال
هؤلاء هم الأبطال الجدد في مخيلة جيل غزة

بطولات حرب غزة وظهور أبو عبيدة في ظل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة .. فحيثما يظهر أبو عبيدة، الناطق العسكري باسم كتائب القسام، الذراع العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية حماس، يتراص الجميع أطفال وشبابا وشيوخًا امامه متناسين ما يشغلهم حينها. 

بطولات حرب غزة

الجميع يتابعون كلمات أبو عبيدة - الرجل الملثم - بكل تركيز وجدية، يتفاعلون مع كلماته والأنباء التي يسوقها عن انتصارات المقاومة بكل حماس وثقة.

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للمزيد حول بطولات فلسطين في ظل حرب غزة وقصة ظهور أبو عبيدة في خضم الحرب الإسرائيلية على غزة شاهد الفيديوجراف التالي:

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