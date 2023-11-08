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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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موظفو الخارجية الأمريكية ينقلبون على بايدن.. وثيقة مسربة تصدم إسرائيل وتنتصر لغزة «فيديوجراف»

موظفو الخارجية الأمريكية
موظفو الخارجية الأمريكية ينقلبون على بايدن بسبب حرب غزة

تطورات حرب غزة .. دخلت الحرب في قطاع غزة ما بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية المختلفة وفي مقدمتها حركة المقاومة الفلسطينية حماس شهرها الثاني، وسط احتدام كبير في عمليات القتال، التي استخدمت فيها قوات الاحتلال جميع أنواع الأسلحة المحرمة دوليًا، من فسفور وقنابل عنقودية وهناك اتهامات باستخدام أسلحة بيولوجية. 

تطورات حرب غزة

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن عدد الفلسطينيين الذين قتلوا برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة، والذين سقطوا جراء القصف العنيف والمكثف على قطاع غزة ارتفع إلى أكثر من 10آلاف  قتيل.

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للمزيد حول تطورات حرب غزة وامتعاض موظفي خارجية أمريكا من إدارة الرئيس بايدن وطريقة إدارته للحرب التي تشنها إسرائيل ضد الفلسطينيين في قطاع غزة شاهد الفيديوجراف التالي:

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