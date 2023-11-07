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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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إسرائيل تستهدف سكان غزة بأسلحة بيولوجية .. ماذا جاء في التقرير الطبي الأخطر؟ «فيديوجراف»

إسرائيل تستهدف سكان
إسرائيل تستهدف سكان غزة بأسلحة بيولوجية

تطورات الحرب الإسرائيلية على غزة .. كشفت إصابات جرحى قطاع غزة الذين يعالجون في مصر بعد نحو شهر من الحرب المدمرة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في القطاع، طبيعة السلاح الخطير الذي تستخدمه إسرائيل.

إسرائيل تستخدم أسلحة بيولوجية في حرب غزة

خلال تفقده لعمل الطواقم الطبية في شمال سيناء وعلاج مصابي قطاع غزة، دار حوار بين وزير الصحة الدكتور خالد عبدالغفار، وأحد الأطباء الذي طلب بضرورة تشكيل لجنة من الطب الشرعي لفحص الإصابات وبيان طبيعة السلاح المستخدم في القصف الإسرائيلي خاصة مع شكل الإصابات التي يتم علاجها.

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للمزيد حول تطورات الحرب الإسرائيلية على غزة وماذا تستخدم إسرائيل في حرب غزة من أسلحة بيولوجية شاهد الفيديوجراف التالي:

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