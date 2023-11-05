الخذلان الأكبر.. دول عربية صفعت محمد صلاح في تصويت الكرة الذهبية «فيديوجراف»

توج ميسي بالكرة الذهبية الثامنة في مسيرته، ليواصل الابتعاد عن أقرب ملاحقيه كريستيانو رونالدو بفارق ثلاث جوائز، وجاء صلاح في المركز الـ 11، نتيجة عدم تصويت أي من الصحفيين المصوتين في سباق الكرة الذهبية لـ محمد صلاح قائد منتخب مصر ولاعب ليفربول في المركز الاول، ومن بينهم مصر.

محمد صلاح والكرة الذهبية

كشفت المجلة الفرنسية "فرانس فوتبول" عن ترتيب اللاعبين بالنقاط في جائزة الكرة الذهبية "البالون دور"، والتي حققها النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

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للمزيد حول ترتيب محمد صلاح في جائرة الكرة الذهبية وحفل البالون دور بعد تتويج ميسي بجائزة الكرة الذهبية "البالون دور" والدول التي خذلت محمد صلاح شاهد الفيديوجراف التالي: