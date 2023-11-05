عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

الخذلان الأكبر.. دول عربية صفعت محمد صلاح في تصويت الكرة الذهبية «فيديوجراف»

دول عربية خذلت محمد
دول عربية خذلت محمد صلاح في تصويت الكرة الذهبية

توج ميسي بالكرة الذهبية الثامنة في مسيرته، ليواصل الابتعاد عن أقرب ملاحقيه كريستيانو رونالدو بفارق ثلاث جوائز، وجاء صلاح في المركز الـ 11، نتيجة عدم تصويت أي من الصحفيين المصوتين في سباق الكرة الذهبية لـ محمد صلاح قائد منتخب مصر ولاعب ليفربول في المركز الاول، ومن بينهم مصر. 

محمد صلاح والكرة الذهبية

كشفت المجلة الفرنسية "فرانس فوتبول" عن ترتيب اللاعبين بالنقاط في جائزة الكرة الذهبية "البالون دور"، والتي حققها النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

اقرأ أيضًا: البدو لا يعرفون الهالوين.. قرارات عاجلة ضد المشاركين في حفل المنصورية.. فيديوجراف 

«اللي يموت الأول هيتاكل».. شاب كهف تايلاند أنهى حياته بعد مأساة 5 سنوات لسبب صادم «فيديوجراف»

مشروع خطير في غزة و3سيناريوهات.. تسريبات أوروبية بشأن قوات الناتو واحتلال القطاع|فيديوجراف

للمزيد حول ترتيب محمد صلاح في جائرة الكرة الذهبية وحفل البالون دور بعد تتويج ميسي بجائزة الكرة الذهبية "البالون دور" والدول التي خذلت محمد صلاح شاهد الفيديوجراف التالي:

محمد صلاح الكرة الذهبية البالون دور ميسي صلاح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

300 جنيه كاملة| تطور عاجل في سعر الذهب الآن.. وعيار 21 مفاجأة

أول رد من محمد سلام على بيومي فؤاد بعد تصريحاته المثيرة للجدل

أحلى من الجمعية| البنك الأهلي يطرح شهادة جديدة.. والفوائد شهرية

قرار عاجل من رئيس الوزراء لتوفيق أوضاع الأجانب المقيمين بالبلاد.. تفاصيل

نتنياهو يعلن شرط وقف إطلاق النار

انتقام السماء| إسرائيل تستخدم ثاني أكبر قنبلة بترسانتها في جباليا.. والنيران تلتهم قاعدة نفطية للجيش الأمريكي

الصعايدة يودعون رمسيس.. حكاية أضخم محطة قطارات في مصر| الافتتاح اليوم

بيان عاجل من حماس بعد تصريحات إسرائيلية عن توجيه ضربة نووية لغزة

موضوعات متعلقة

معلومات استخباراتية .. كيف ساعد زعيم كوريا الشمالية حركة حـ.مـ.اس؟ «فيديوجراف»

مدة غياب رضا سليم بعد إصابته في مباراة الأهلي وصن داونز «فيديوجراف»

إسرائيل إرهابية .. نجم أمريكي يتعرض للتشهير بسبب دعمه لـ فلسطين «فيديوجراف»

عالم الزلازل الهولندي يشعل عاصفة من الجدل والتخوفات: غزة ستزول «فيديوجراف»

نبوءة العقد الثامن ومستقبل الكيان.. هل تتحقق المخاوف الصهيونية؟ «فيديو جراف»

«فبركة فبركة».. فيديو يكشف زيف الدعاية الإسرائيلية حول تحرير «المجندة الحسناء»| «فيديوجراف»

ليفربول يكشف تفاصيل اختطاف والدي نجم الهجوم لويس دياز.. ما القصة؟ «فيديوجراف»

ترشيحاتنا

رد ساخر من روسيا علي استخدام شبيه لـ بوتين

داخلية غزة: ظهور سحب غازية نتيجة القصف الإسرائيلي بالفسفور الأبيض

ماسكين إيدي ومش هيسبوني أبدا.. رسالة حزينة من ضحية حريق شقة الطالبية

استمرار تساقط شهب الثوريات الليلة والقمر يعيق مشاهدتها

الخذلان الأكبر.. دول عربية صفعت محمد صلاح في تصويت الكرة الذهبية «فيديوجراف»

«عيل مالوش لازمة» .. هل طرد بيومي فؤاد محمد سلام من مسرحيته؟ «فيديوجراف»


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لوك شعر مختلف .. فرح الزاهد تستعرض جمالها | شاهد

عهد الله نجوع نموت وما نرحل.. فيديو مؤثر لأطفال فلسطين من مدرسة بغزة

حذاء غريب.. جورجينا تثير الجدل بصورتها الأخيرة| شاهد

ليست كوميديا سوداء.. مقطع فيديو لمسعفين من غزة يثير الجدل.. شاهد

فيديو

«عيل مالوش لازمة» .. هل طرد بيومي فؤاد محمد سلام من مسرحيته؟ «فيديوجراف»

غضب عربي.. ابن كيم كارداشيان يتنكر في هيئة أطفال غزة.. فيديوجراف

من عمق الألم ينشرون الفرحة.. مقطع فيديو لمجموعة أطفال فلسطينيين داخل مدرسة

أنا بشرف بلدي.. بيومي فؤاد يوجه رسالة نارية لـ محمد سلام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: معلش

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصير غزة أم مصير إسرائيل ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبدالعزيز يكتب: إسرائيل تصنع عدوها بنفسها

نهال علام

نهال علام تكتب : فاتورة ظلم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: في ذكرى وعد بلفور المشؤوم

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أخطر قمة لإنقاذ البشر !

ندى عصام

ندى عصام تكتب : تحت المجهر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى قلب الموازين العسكرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ