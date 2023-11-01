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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

إسرائيل إرهابية .. نجم أمريكي يتعرض للتشهير بسبب دعمه لـ فلسطين «فيديوجراف»

نجم أمريكي يتعرض
نجم أمريكي يتعرض للتشهير بسبب دعمه لـ فلسطين

إسرائيل إرهابية .. نشر النجم العالمى جاكسون هينكل تعليقًا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى “إنستجرام”، يدين فيه ما تفعله قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد فلسطين. 

تعليق جاكسون هينكل

وقال جاكسون هينكل إن إسرائيل تسببت فى استشهاد 3500 طفل فلسطينى، وهو الأمر الذى تسبب فى حالة من الهجوم على النجم الكبير وتم حظر جميع تعليقاته الخاصة بفلسطين.

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للمزيد حول تعليق جاكسون هينكل بشأن الحرب التي تشنها إسرائيل ضد المدنيين في قطاع غزة وعموم فلسطين المحتلة وعاصفة النقد التي واجهها بسبب هذا التعليق وكيف رد على هذا الهجوم شاهد الفيديوجراف التالي:

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