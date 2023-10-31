نبوءة العقد الثامن ومستقبل الكيان.. هل تتحقق المخاوف الصهيونية؟ «فيديو جراف»

تثير نبوءة العقد الثامن التي ذكرها "أبو عبيدة"، المتحدث باسم كتائب القسام في حركة المقاومة الفلسطينية، العديد من التساؤلات والمخاوف بين اليهود.

نبوءة العقد الثامن بزوال إسرائيل

تساءل الكثير من مستخدمي منصة (X) عن نبوءة العقد الثامن التي ذكرها "أبو عبيدة" المتحدث باسم كتائب القسام لحركة المقاومة الفلسطينية أكثر من مرة في خطابه، وذكر البعض أن معنى لعنة العقد الثامن أن عهد اليهود لن يستمر لـ80 سنة، بحسب ما جاء في كلمة أبو عبيدة الآن.

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للمزيد حول كلمة أبو عبيدة الآن وماذا قال بشأن نبوءة العقد الثامن المتعلقة بزوال إسرائيل والتي جاءت في التوراة والتلمود شاهد الفيديوجراف التالي: