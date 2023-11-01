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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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عالم الزلازل الهولندي يشعل عاصفة من الجدل والتخوفات: غزة ستزول «فيديوجراف»

عالم الزلازل الهولندي
عالم الزلازل الهولندي يشعل عاصفة من الجدل بشأن غزة

العالم الهولندي فرانك هوجربيتس يثير الجدل بتغريدة عن غزة وفلسطين اللتين تتعرضان للقصف والتدمير على يد إسرائيل .. فمنذ أسابيع أطلّ العالم الهولندي المثير للجدل فرانك هوجربيتس، ليدلي بدلوه حول الملف الفلسطيني الإسرائيلي وحرب غزة.

العالم الهولندي وفلسطين المحتلة

أثار عالم الزلازل استغراب العديد من متابعيه المؤيدين لإسرائيل، بموقفه المدافع عن غزة والداعي إلى وقف إطلاق النار وحماية المدنيين.

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للمزيد حول تعليق العالم الهولندي فرانك هوجربيتس حول الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة الفلسطيني شاهد الفيديوجراف التالي:

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