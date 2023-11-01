عالم الزلازل الهولندي يشعل عاصفة من الجدل والتخوفات: غزة ستزول «فيديوجراف»

العالم الهولندي فرانك هوجربيتس يثير الجدل بتغريدة عن غزة وفلسطين اللتين تتعرضان للقصف والتدمير على يد إسرائيل .. فمنذ أسابيع أطلّ العالم الهولندي المثير للجدل فرانك هوجربيتس، ليدلي بدلوه حول الملف الفلسطيني الإسرائيلي وحرب غزة.

العالم الهولندي وفلسطين المحتلة

أثار عالم الزلازل استغراب العديد من متابعيه المؤيدين لإسرائيل، بموقفه المدافع عن غزة والداعي إلى وقف إطلاق النار وحماية المدنيين.

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